* olari, meșteri populari și păstrători ai tradițiilor din România și Republica Moldova se reunesc la Palatul Culturii, între 23 și 25 octombrie 2026 * evenimentul include un târg de meșteșuguri ajuns la ediția a XVI-a și o conferință internațională dedicată transmiterii patrimoniului cultural

În perioada 23–25 octombrie 2026, Iașul găzduiește cea de-a XVI-a ediție a târgului „Meșteri și meșteșuguri tradiționale din Moldova”, unul dintre evenimentele dedicate păstrării și promovării patrimoniului cultural imaterial. Manifestarea se va desfășura în fața Palatului Culturii și va aduce în atenția publicului ocupații și îndeletniciri transmise din generație în generație, unele dintre ele tot mai rar întâlnite în comunitățile contemporane.

Vizitatorii vor putea descoperi olăritul, prelucrarea lemnului, tehnicile industriei casnice, realizarea costumelor populare, încondeierea ouălor, pielăritul și confecționarea măștilor tradiționale. Lor li se adaugă realizarea icoanelor, a podoabelor și a împletiturilor din fibre vegetale.

Târgul este conceput ca o manifestare cultural-interactivă, în care meșteșugarii nu sunt doar expozanți, ci reprezentanți ai unor practici culturale încă vii. Publicul va avea astfel ocazia să intre în contact direct cu tradițiile și cu oamenii care continuă să le păstreze.

Principalul organizator al târgului este Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, prezentată de organizatori drept singurul ONG din România acreditat UNESCO.

Conferință internațională despre viitorul tradițiilor

Evenimentul dedicat patrimoniului imaterial include și cea de-a XI-a ediție a Conferinței internaționale de etno-didactică, organizată sub tema „Importanța resurselor în transmiterea informației culturale”.

Deschiderea oficială este programată vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 12.00, în spațiul Muzeului Etnografic al Moldovei. Este singura conferință din România dedicată metodologiilor de transmitere a culturii tradiționale. La reuniune vor participa specialiști din țară și din străinătate, atât în format fizic, cât și online.

Tema propusă aduce în discuție una dintre problemele importante ale patrimoniului cultural: felul în care cunoștințele, practicile și valorile tradiționale pot fi transmise generațiilor tinere.

Într-o societate în care meseriile tradiționale pierd teren în fața producției industriale, documentarea și transmiterea cunoștințelor devin esențiale pentru continuitatea acestora. O tehnică de lucru, un ritual sau un obiect realizat manual nu reprezintă doar o expresie artistică, ci și o parte a identității comunității din care provine.

Principalul organizator al conferinței este Departamentul de Etnologie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” al Academiei Române – Filiala Iași.

Patrimoniul care nu poate fi închis într-o vitrină

Spre deosebire de patrimoniul material, alcătuit din monumente, clădiri istorice și obiecte, patrimoniul cultural imaterial cuprinde practici, cunoștințe, tradiții și expresii culturale păstrate și transmise în interiorul comunităților.

Acesta include meșteșugurile, obiceiurile, ritualurile, tradițiile orale și alte forme de expresie care contribuie la identitatea culturală a unei regiuni.

Pentru Moldova, unde numeroase comunități rurale continuă să păstreze tehnici și obiceiuri vechi, asemenea manifestări reprezintă atât o formă de promovare culturală, cât și o oportunitate de întâlnire între meșteri, cercetători și public.

Cele două evenimente sunt organizate de Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Departamentul de Etnologie al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” și Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”.

Organizarea beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași și Asociației Societăților Imobiliare din Moldova.

Maura ANGHEL