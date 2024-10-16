Mega percheziții ale DNA în Suceava: Trei instituții publice, luate 'la puricat' din cauza angajărilor făcute în ultimii ani

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Suceava fac percheziții, miercuri dimineața, în 108 locații din județ, între care trei instituții publice, două sedii ale unor persoane juridice de drept privat și 82 de domicilii ale unor persoane fizice.

Între instituțiile vizate este Spitalul din Rădăuți. Potrivit unor surse, perchezițiile ar avea loc și la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, câțiva polițiști fiind vizați în acest caz.

Procurorii din cadrul DNA Suceava fac cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție, în perioada 2023-2024.

„În cursul zilei de 16 octombrie 2024, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 108 locații situate pe raza județului Suceava, reprezentând trei instituții publice, două sedii ale unor persoane juridice de drept privat și 82 de domicilii ale unor persoane fizice. În cauză procurorii beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție și Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău”, arată DNA.

Surse judiciare arată că între instituțiilor publice vizate de perchezițiile DNA este și Spitalul din Rădăuți, unde s-ar fi făcut, în ultimii ani, angajări cu multe semne de întrebare.