Metoda prin care trei tineri din Botoșani au câştigat 30.000 de euro la jocurile de noroc. Indivizii au fost reținuți

Trei tineri din Botoșani au fost reținuți după ce retras peste 30.000 de euro câştigaţi la jocurile de noroc. În actele oficiale, banii era înregistrați ca venituri ale unor persoane ale căror date au fost utilizate ilegal.

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au emis ordonanţă de reţinere, pentru 24 de ore, pe numele celor trei tineri cu vârstele cuprinse între 20 şi 23 de ani, din comuna Şendriceni, aceştia cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de fals informatic, complicitate la fals informatic şi participarea la un joc de noroc la distanţă prin intermediul unor mijloace tehnice, în scopul de a disimula identitatea beneficiarului real al operaţiunilor financiare aferente.

„În urma probatoriului administrat pe parcursul a patru luni de zile, din august până în prezent, s-a stabilit faptul că cei trei tineri, prin intermediul unui sistem informatic, au introdus fără drept datele de identificare ale mai multor persoane, pe platforme de jocuri de noroc, pentru a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice faţă de acele persoane, respectiv aceştia au înregistrat câştiguri de peste 30.000 de euro, care figurau pe numele celor ale căror date au fost folosite ilegal. Astfel, aceste câştiguri nu puteau fi urmărite de autorităţi, ca venituri ale persoanelor care beneficiau de acestea”, au precizat oficialii IPJ Botoşani.

Percheziții în casele tinerilor bănuiți de infracțiuni informatice

În cursul zilei de sâmbătă au fost puse în executare trei mandate de percheziţie domiciliară la locuinţele persoanelor bănuite de comiterea faptelor, prilej cu care au fost ridicate mai multe bunuri, respectiv telefoane mobile, carduri şi înscrisuri.

Cei trei tineri au fost conduşi la sediul poliţiei în baza unor mandate de aducere, ulterior fiind reţinuţi pentru 24 de ore.