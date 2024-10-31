Mihai Chirica: „Niciodată în ultimii 150 de ani Iașul nu a traversat vremuri mai bune”

* joi, 31 octombrie, au depus jurământul 20 dintre cei 27 consilieri locali * doi consilieri au lipsit motivat, iar alți 5, cei supleanți, vor depune jurământul în a doua jumătate a lunii viitoare, după ce vor fi validați de instanță * în final, după ce toți consilierii își vor prelua mandatele, Consiliul Local Municipal va avea în componență 7 consilieri PNL, 7 - USR, 6 - PSD, 4 - AUR și 3 Curaj

Joi, 20 dintre cei 27 de consilieri care vor forma Conliliul Local Municipal Iași au depus jurământ. Este vorba de spre 5 conislieri PNL (Daniel Juravle, Călin Scripcaru, Andrei Apreotesei, Bogdan Iliescu și Florentin Ciobotaru), 6 din partea USR (Petronela Diana Zbranca, Dragoș Ionuț Popa, Andrei Popescu, Laura Elena Chiticariu, Ovidiu Marian Bulgaru), 5 aparținând PSD (Roxana Necula, Florin Rașcu, Bogdan Crucianu, Mihai Gavril și Marian Dălban), 2 AUR (Marian-Jan Chirița, Alexandru Resmiriță) și 3 Curaj (Cosette Chichirău, Iulian Hușanu, Lavinia Crăciun-Loghin).

„Jur să respect constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Iași. Așa să îmi ajute Dumnezeu”, a fost jurămâmtul rostit de cei 20 de consilieri locali.

Doi consilieri - Marius Mihai Ciobanu (USR) și Vasile Pușcașu (AUR) au lipsit motivat.

Alți 5 consilieri, cei supleanți, vor depune jurământul în a doua jumătate a lunii viitoare, după ce vor fi validați de instanță.

În final, după ce toți consilierii își vor prelua mandatele, Consiliul Local Municipal va avea în componență 27 de membri: 7 consilieri PNL, 7 - USR, 6 - PSD, 4 - AUR și 3 Curaj.

Conform articolului 150 din Codul Administrativ, „Primarul depune jurământul în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în fața judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 30 de zile de la data alegerilor sau în cazul când, din alte motive temeinice, acesta nu a putut depune jurământul în această ședință. Încheierea judecătorului delegat este definitivă și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității/ subdiviziunii administrativ-teritoriale”.

Joi a jurat cu mâna pe Biblie și primarul Mihai Chirica. Acesta a promis că va continua toate marile proiecte ale oraşului reşedinţă de judeţ, în special cele care ţin de educaţie, sănătate, cultură, infrastructură şi turism. „Vă felicit și vă doresc așa cum ați jurat așa să faceți. Să dea Dumnezeu ca tot ce am promis să devină realitate în orașul nostru. În cursul acestei dimineți (joi – n.n.) am fost prezent în fața judecătorului și am depus jurământul în calitate de primar. Mandatul 2020-2024 a fost unul foarte complicat. O spun deschis, niciodată în ultimii 150 de ani Iașul nu a traversat vremuri mai bune. Trebuie să ne continuam programul de modernizare a străzilor și trotuarelor în următorii ani. Continuăm procesul de modernizare a transportului public... Voi rămâne dedicat comunităţii ieşene şi voi fi acelaşi partener de încredere în relaţiile cu mediul academic şi universitar, cu antreprenorii şi mediul de afaceri, cu toate instituţiile de cultură şi nu în ultimul rând, cu Biserica. Parteneriatul meu de suflet va fi în continuare cu dumneavoastră, ieşenii, prilej cu care reînnoiesc apelul pe care l-am făcut în mandatele anterioare: implicaţi-vă în viaţa cetăţii, veniţi cu propuneri şi proiecte, fiţi cetăţeni responsabili şi arătaţi în fiecare clipă că iubiţi Iaşul”, a spus primarul Mihai Chirica.

De asemenea, Chirica le-a dorit succes colegilor săi din Consiliul Local, care în acest mandat provin din mai multe partide politice decât în mandatul anterior. „Fiecare partid doreşte primar. Deocamdată ieşenii au ales. Şi-au ales primarul, şi-au ales Consiliul Local. Voi încerca să găsesc alianţele de care oraşul are nevoie să meargă bine. Nu am parti-pris-uri cu nimeni, cum nu am nici duşmănii cu vreun partid politic. Încerc să găsesc calea dialogului pentru binele acestui oraş”, a transmis primarul Mihai Chirica, precizând că va face coaliţie în CL doar cu „acele partide care vor să facă bine ieşenilor”. Radu MARIN