Minifotbalul ieșean, în cupele europene!

* vicecampioana națională Belfoot participă în Champions League, iar campioana Cupei României, Liberto, va lua startul în EURO Cup

După o vară fierbinte, cu rezultate de excepție pe plan național, echipele ieșene Belfoot (vicecampioană națională și vicecampioană în SuperLiga Est) și Liberto (campioana Cupei României) se pregătesc de participările în cupele europene.

În perioada 5-8 septembrie, capitala Poloniei, Varșovia, va găzdui EMF Champions League, competiție la care România va fi reprezentată de două echipe, campioana națională Nova Vita Târgu Mureș și vicecampioana Belfoot Iași.

Belfoot va juca în grupele Champions League cu echipe din Bulgaria, Polonia și Grecia

Belfoot, echipă cu rezultate de excepție în competițiile naționale desfășurate în această vară, și-a câștigat dreptul de a participa în Champions League după ce a disputat finala Campionatului Național de la Galați, pe care a pierdut-o la limită, 0-1 cu Nova Vita Târgu Mureș. Pe lângă finala disputată în Campionatul Național, elevii lui Ionuț Știrbets au jucat și în ultimul act al SuperLigii Est de la Iași, meci pierdut cu 1-2 în fața echipei Formare Sportivă Pescărușul.

Pentru Bellfoot, o echipă cu prestații impresionante pe parcursul turneului de la Galați, este cea mai mare performanță din istoria clubului, care a mai bifat două medalii de argint la Superliga României Est, în 2023 și 2024, ambele la Iași.

Înființată în anul 2021, Belfoot, echipă pregătită de Ionuț Știrbets, a mai câștigat în acest an Cupa Unirii de la Iași și Cupa Vatra Dornei, încheind pe locul 2 la Winter Cup Vaslui.

Belfoot și-a aflat deja adversarele din Grupa B: FC Villa Mark Sofia (Bulgaria), Firma ZK Grzybowice Zabrze (Polonia) și Magufana FC Athens (Grecia). „Ne pregătim cu pași repezi de Champions League, care va avea loc la Varșovia, în Polonia, în perioada 5-8 septembrie, competiție la care vom reprezenta România alături de campioana Nova Vita Târgu Mureș și sper să o facem cu succes, așa cum am reprezentat și Iașiul la competițiile naționale”, a declarat antrenorul Ionuț Știrbets.

Liberto Iași, c âștigătoarea Cupei României, va participa în EURO Cup din Bulgaria

Pe lângă Belfoot, Asociația Județeană de Minifotbal Iași va fi reprezentată în această lună în Europa și de Liberto, campioana Cupei României.

Locul 4 în sezonul 2023-2024 al primei ligi locale – Liga Magică, la un punct de podium, Liberto s-a autodepășit în această vară pe plan național, reușind o performanță fantastică în Cupa României de la Piatra Neamț, competiție pe care a câștigat-o după 1-0 în finală cu Red Fighters Arad.

Echipa pregătită de Tudor Panainte va participa, în perioada 18-22 septembrie, la EURO Cup 2024 de la Nisipurile de Aur, Bulgaria. „Echipa Liberto Iași a realizat în acest an o performanță remarcabilă, câștigând Cupa României la minifotbal și aducând acest prestigios trofeu în orașul nostru. Această realizare nu doar că ne mândrește pe noi, dar pavează și calea pentru participarea noastră la EURO Cup în 2024 ce va avea loc în Bulgaria în perioada 18-22 septembrie 2024. Urmează marea provocare în parcursul nostru european, unde suntem determinați să facem față atât presiunii competiției, cât și să aducem rezultate de care să fim mândri, în special pentru toți cei care ne susțin. Cu sprijinul fanilor noștri și cu determinare, ne propunem să reprezentăm cu onoare orașul Iași pe scena internațională și să demonstrăm valoarea echipei noastre. Fiecare meci va fi o ocazie de a arăta abilitățile noastre și a ne întări legătura cu comunitatea”, spune Tudor Panainte.

Ștefan Corneanu, cel care a marcat golul victoriei în finala Cupei României, a declarat: „Liberto a reușit să aducă la Iași Cupa României 2024 și suntem foarte mândri de această uriașă performanță la care mulți dintre noi nu îndrăzneam să visăm. A fost nevoie de 11 ani de Liberto pentru a reuși să creștem împreună, să ne maturizăm și să mergem în această vară la Piatra Neamț convinși ca nu există contribuții mici sau mari, toți fiind la fel de importanți pentru ceea ce reprezintă Liberto Iași! Familia Liberto a trăit în acest an cel mai important moment din istoria noastră și suntem pregătiți de o nouă provocare, în EURO Cup”.

De asemenea, trei oficiali ai Asociației Județene de Minifotbal Iași, Corneliu Groza, Ciprian Ailenei și Dan Mircea Trifan, vor fi prezenți la Turneul Final al Campionatului Național de Old Boys de la Galați (6-8 septembrie). Ioan TÂRNOVEANU