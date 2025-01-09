Miracol în Iași: Neurochirurgii de la Spitalul 'Prof Dr Nicolae Oblu' salvează viața unui copil de 10 ani

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Nicolae Oblu" din Iaşi au efectuat o intervenţie în timpul căreia au extirpat o tumoră de 4 centimetri, localizată în trunchiul cerebral al unui copil în vârstă de 10 ani.

"Copilul de 10 ani s-a adresat iniţial spitalului din Bârlad pentru că familia a constatat că are dificultăţi la mers, dureri de cap şi vărsături care nu puteau fi explicate. S-a efectuat o explorare imagistică de tip tomograf în timpul căreia s-a descoperit o tumoră localizată la nivelul trunchiului cerebral. Examenul de rezonanţă magnetică nucleară efectuat în clinica noastră a arătat prezenţa unei tumori la nivelul trunchiului cerebral, de aproximativ 4 centimetri", a explicat dr. Lucian Eva.

Acesta a detaliat că pentru salvarea vieţii copilului în vârstă de 10 ani a fost nevoie de o intervenţie chirurgicală în timpul căreia a fost extirpată complet formaţiunea tumorală, postoperator starea copilului fiind bună.

Medicul spune că, dacă sunt respectate corect tratamentele ulterioare, acest copil va avea şanse mari de vindecare în următorii 5 ani.

"Copilul a trecut foarte bine prin operaţie, este în momentul de faţă conştient şi urmează să plece acasă. Aşteptăm rezultatul examenului anatomo-patologic. Probabil va fi vorba despre o tumoră care va necesita şi tratamente complementare postoperatorii. În astfel de situaţii, durata de supravieţuire sau vindecare depinde foarte mult de cât reuşeşti să elimini în timpul intervenţiei. Aici vorbim despre un caz fericit, în care RMN-ul postoperator nu mai arată prezenţa niciunei recidive tumorale la acel nivel", a declarat dr Eva.

Managerul Spitalului "Prof. Dr. Nicolae Oblu" afirmă că astfel de operaţii sunt dificile, necesită specialişti cu multă experienţă chirurgicală şi o tehnologie adecvată, lucruri pe care puţine clinici din ţară le au.

"Este unul dintre mulţii copii pe care i-am operat împreună cu echipa mea pentru astfel de leziuni şi care trăiesc şi astăzi, desfăşurându-şi viaţa în limite normale. A opera copii, am mai spus-o, presupune un grad de responsabilitate mult mai mare decât în cazul unui adult. Vorbim despre o fiinţă umană la început de drum, iar responsabilitatea este pe măsură, pentru că orice problemă postoperatorie poate să-i afecteze ulterior calitatea vieţii", a mai declarat dr Lucian Eva.