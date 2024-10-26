Mircea Geoană atenționează: Cursa pentru prezidențiale se câștigă la turul 1. Acolo e adevărata finală

Candidatul independent la Preşedinţia României Mircea Geoană a declarat, vineri, că a ales să înceapă campania electorală la Iaşi în semn de respect şi angajament pentru zona Moldovei, una dintre cele mai sărace din UE, şi a răspuns că se se aşteaptă la o campanie "dificilă şi dură, mai ales ca independent".

"Am plecat de la ipoteza de lucru că neavând un partid important în spate sau neavând resursele partidelor, va fi mai dificil. Dar chiar şi după standardele româneşti, cred că această campanie este mai urâtă, la limita mârşăviei, a denigrării, a compromiterii şi un fel de înfrăţire între cei de afară, în principal din Rusia, care sunt nefericiţi să vadă un om de la NATO conducând România, şi cei din partidele de acasă, care sunt nefericiţi să vadă un preşedinte independent care le strică jocurile şi înţelegerile. Deci, şi de afară, şi de acasă, opoziţie multă, multă intoxicare, multă minciună, dar mergem înainte şi sunt convins că româncele şi românii, inclusiv din Moldova şi din Iaşi, vor putea să facă o alegere corectă", a declarat Mircea Geoană.

Acesta a îndemnat electoratul să iasă la vot încă din primul tur al alegerilor prezidenţiale

"Spun un singur lucru, varianta unei finale deja prearanjate între Ciolacu şi Simion ar fi un lucru profund greşit pentru România, pentru democraţia noastră, pentru direcţia pro-occidentală şi fac un apel către toţi cei care vor să aibă un vot util să se gândească în primul tur cu cine votează şi, într-un fel, de o manieră inedită în aceşti ani de democraţie românească. Turul întâi este adevărata finală a campaniei prezidenţiale. Deci veniţi la vot în urmă cât mai mare şi votaţi cu cine credeţi că este cel mai potrivit să conducă România", a declarat jurnaliştilor Mircea Geoană.

El a menţionat că a ales să îşi înceapă campania electorală la Iaşi nu întâmplător, ci în semn de respect faţă de românii din această regiune şi pentru a-şi lua un angajament faţă de aceştia. "Din dorinţa intensă pe care o am, şi de angajament pentru a ridica Moldova care de la Unirea Principatelor plăteşte factura, într-un fel, faţă de Bucureşti. A venit clipa să ridicăm şi această parte a ţării (...) Am venit şi sentimental, şi politic, şi moral aici la Iaşi în prima zi de campanie pentru a spune că a venit clipa să facem dreptate şi Moldovei şi să putem să ne achităm de contractul neonorat de Bucureşti de acum 160 de ", a spus fostul secretar general adjunct al NATO.

Acesta a menţionat şi necesitatea reducerii decalajelor de dezvoltare între estul României şi celelalte zone ale ţării

"Va fi de muncă, nu o să fie simplu. Sunt multe decalaje de dezvoltare. Este multă sărăcie, sunt multe probleme de rezolvat dacă într-adevăr, Bucureştiul ar deveni mai profesionist şi mai onest în sprijinirea Moldovei româneşti. Cred că cele opt judeţe şi 4 milioane de cetăţeni români din Moldova românească ar trebui să aibă în anii următori o şansă corectă de a nu mai fi printre ultimele regiuni din Europa. Nu este corect pentru o zonă atât de importantă pentru noi. Am ales în mod deliberat Iaşiul pentru prima zi de campanie pentru a trimite un mesaj şi aici, în Moldova românească, şi în Basarabia, şi către românii din Ucraina, şi dânşii au nevoie de sprijinul nostru, şi dânşii trebuie să fie trataţi mai respectuos de guvernul de la Kiev", a declarat Mircea Geoană.

El a participat în prima parte a zilei de vineri la Forumul Economic Trilateral pentru afaceri şi reconstrucţie în Ucraina "IAŞI - Hub regional strategic România - Republica Moldova - Ucraina". De asemenea, Geoană are programată şi o dezbatere cu cetăţenii judeţului Iaşi, prilejuită de lansarea ofertei politice - "Angajamentul Meu pentru România".