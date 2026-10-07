Misterul veșmintelor Sfintei Parascheva. Ce se întâmplă cu moaștele în spatele ușilor închise ale Catedralei

De ce poartă Sfânta Cuvioasă Parascheva mereu alte veșminte? De ce acestea sunt schimbate de mai multe ori pe an și ce se întâmplă, de fapt, cu moaștele ocrotitoarei Moldovei în timpul acestui ritual? Răspunsurile ascund una dintre cele mai impresionante rânduieli păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Pentru credincioșii care se închină la racla Sfintei Parascheva, schimbarea veșmintelor este un lucru vizibil. În funcție de perioada liturgică, Sfânta poartă veșminte în culori și modele diferite. Însă în spatele acestui gest aparent simplu există o ceremonie discretă, la care publicul nu are acces. „Nu că Sfânta ar avea nevoie de veșminte”, explica Părintele Arhimandrit Constantin Chirilă. Schimbarea lor reprezintă, de fapt, dragostea și recunoștința credincioșilor față de Sfânta Parascheva, asemenea bucuriei unui copil atunci când primește o haină în dar.

Ritualul are loc de regulă seara, după ora 22.00, după încheierea programului religios. Catedrala este închisă, iar la ceremonie participă preoți și diaconi ai Catedralei, uneori alături de ierarhi sau maici de la Centrul Eparhial.

Totul începe cu Troparul Sfintei Parascheva. Preoții se închină și sărută sfintele moaște, apoi racla este deschisă, iar moaștele sunt așezate cu multă grijă pe două mese special pregătite.

Un detaliu fascinant

Aici apare unul dintre cele mai fascinante detalii: moaștele sunt protejate de mai multe rânduri de acoperăminte și sigilii. Primul este legat de veacul al XVII-lea, de perioada aducerii moaștelor în Moldova. Este considerat un adevărat sigiliu al ctitorilor, Vasile Lupu și Mitropolitul Varlaam, și nu este îndepărtat.

Un al doilea sigiliu datează, cel mai probabil, din secolul al XIX-lea, iar un al treilea a fost aplicat în 2010, în timpul păstoririi Înaltpreasfințitului Părinte Teofan. Acesta este din plumb și poartă însemnele Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Dincolo de veșminte se află și alte obiecte cu o istorie impresionantă. Coroana actuală a Sfintei Parascheva are aproximativ 1,7 kilograme și este realizată din aur masiv de 18 karate, fiind confecționată la Monetăria Statului. A fost comandată în 2007 de o credincioasă din București, iar costul realizării sale s-a ridicat la aproximativ 180.000 de lei.

Veșmintele sunt schimbate în cadrul unui calendar bine stabilit, de aproximativ cinci ori pe an: înainte de „Calea Sfinților”, după hramul din octombrie, de Crăciun, la începutul Postului Mare și în perioada Învierii.

Nu sunt simple haine. Sunt croite special pentru a înveli moaștele, au forma unei cruci și sunt realizate în ateliere bisericești specializate. Unele sunt oferite de credincioși drept mulțumire pentru ajutorul primit de la Sfânta Parascheva.

După schimbare, veșmântul vechi nu este aruncat. Este păstrat și, în funcție de rânduiala stabilită de Mitropolie, poate ajunge ulterior la alte biserici din țară sau din străinătate.

Există astăzi zeci de veșminte închinate Sfintei Parascheva. Unele sunt brodate cu cruci, altele cu chipul sau icoana Sfintei, iar unele sunt împodobite cu pietre prețioase sau semiprețioase.

Unul dintre cele mai spectaculoase exemple datează din 2009: un credincios din Constanța, despre care părintele Dosoftei Șcheul mărturisește că a fost ajutat de Sfânta Parascheva, a dorit să-i ofere un dar deosebit. A fost realizat în Rusia un veșmânt brodat cu fir de aur, nestemate și perle, evaluat la aproximativ 10.000 de euro.

Astfel, schimbarea veșmintelor este o tradiție în care se întâlnesc credința, recunoștința, istoria și memoria. Iar ceea ce pentru pelerin înseamnă doar o nouă înfățișare a Sfintei Parascheva ascunde, de fapt, o întreagă lume de ritualuri și povești păstrate cu grijă în inima Catedralei Mitropolitane din Iași.