Moaștele Sfântului Paisie de la Sihăstria ajung astăzi la Catedrala Mitropolitană

Un moment cu totul special se consumă astăzi la Iași, chiar înainte de începutul Marelui Pelerinaj de la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Pentru prima dată, moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria părăsesc mănăstirea în care acesta a trăit zeci de ani, pentru a fi aduse la Catedrala Mitropolitană.

Sfintele Moaște sunt aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț, și vor fi așezate în baldachinul pregătit în apropierea Catedralei Mitropolitane din Iași. Astfel, miile de pelerini veniți să se închine la Sfânta Cuvioasă Parascheva vor avea ocazia să se roage și la moaștele unuia dintre cei mai iubiți duhovnici români ai secolului al XX-lea.

Preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, subliniază caracterul istoric al momentului. Este pentru prima dată când moaștele Sfântului Paisie ies din Mănăstirea Sihăstria, locul în care acesta s-a retras în 1948 și unde a trecut la Domnul în 1990.

„Putem spune așadar despre el că este un sfânt contemporan”, a explicat reprezentantul Mitropoliei, amintind că Paisie de la Sihăstria a avut un rol important într-una dintre cele mai grele perioade ale istoriei recente, când regimul comunist ateu a dus o luptă deschisă împotriva credinței.

Cine a fost Sfântul Paisie de la Sihăstria

Sfântul Cuvios Paisie s-a născut la 20 iunie 1897, în satul Stroiești, județul Botoșani. La botez a primit numele Petru. În 1921 a intrat în obștea Schitului Cozancea, iar un an mai târziu a fost tuns în monahism și a primit numele Paisie.

În 1948 a ajuns la Mănăstirea Sihăstria, unde avea să devină unul dintre cei mai căutați duhovnici ai României. Zeci de ani, mii de oameni au venit pentru sfat, spovedanie și îndrumare, într-o perioadă în care credința era supusă presiunilor regimului comunist.

Între 1972 și 1985 a viețuit la Schitul Sihla, după care s-a întors la Sihăstria. A trecut la Domnul la 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani.

Biserica îl cinstește drept un părinte al rugăciunii, smereniei și îndrumării duhovnicești, iar tradiția bisericească îi atribuie și daruri precum înainte-vederea, vindecarea și facerea de minuni.

Canonizarea sa a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 2024, iar proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Paisie și a Sfântului Cleopa de la Sihăstria a avut loc la 7 august 2025.

Acum, în anul în care este pomenit oficial ca sfânt, Paisie de la Sihăstria ajunge pentru prima dată la Iași, chiar în zilele în care orașul se pregătește să primească unul dintre cele mai mari valuri de pelerini din țară.

Pentru credincioșii care vor ajunge la Catedrala Mitropolitană, pelerinajul din acest an capătă astfel o semnificație aparte: alături de Sfânta Cuvioasă Parascheva, se vor putea închina și la moaștele unui duhovnic devenit, după moarte, unul dintre cei mai venerați sfinți români contemporani.