Moaștele Sfântului Pantelimon vor fi aduse la Iași

Manifestările prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva sunt în plină desfăşurare la Iaşi.

Aproximativ 26.000 de pelerini s-au închinat, până la ora 12:00, la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Au fost 35 de intervenții medicale, iar două persoane au fost transportate la spital.

Diseară, la ora 20, urmează să fie aduse din Grecia moaștele Sfântului Pantelimon.

Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașului, preotul Lucian Apopei a precizat că acestea vor fi depuse spre venerare sub catafalcul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane: ”Am dorit să oferim pelerinilor care vor poposi la Iași, în miezul lunii octombrie, bucuria de a se întâlni cu un Sfânt taumaturg, adică unul prin care Dumnezeu săvârșește vindecări și aduce multă alinare celor afectați de felurite boli. Astfel, vor fi aduse de la Mănăstirea Sfântul Pavel din Muntele Atos și sfintele moaște ale Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, care vor fi întâmpinate la Catedrala Mitropolitane din Iași la ora 20:00. Despre Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se știe că este grabnic ajutător, așa cum despre Sfânta Parascheva știm că este mult folositoare. Sfântul Pantelimon a trăit în cetatea Nicomidia din Asia Mică, pe timpul Împăratului Roman Maximian. A trăit doar 30 de ani, însă prin erudiția sa, prin credința sa puternică, a reușit, atât în timpul vieții, cât și în viața sa de după trecere la cele veșnice, să fie ajutor pentru cei în suferință.”

Autoritățile locale au amenajat locuri de cazare pentru pelerini în zona Băii Turcești și reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovine împart pachete cu hrană celor sosiți în pelerinaj la Iași.