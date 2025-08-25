Moldovean căutat internaţional, prins la graniţa de la Albiţa. Condamnat la 6 ani de închisoare pentru violenţă domestică

Un bărbat din Republica Moldova, dat în urmărire prin Interpol pentru fapte de violenţă domestică, a fost capturat de poliţiştii de frontieră din Albiţa. Individul are de ispăşit o pedeapsă de şase ani de închisoare.

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere Albiţa au reţinut un pasager al unui microbuz venit din Republica Moldova, după ce verificările în bazele de date au scos la iveală un mandat internaţional pe numele său.

Conform Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, pe numele individului figura o alertă Interpol, acesta fiind căutat pentru executarea unei pedepse de 6 ani de detenţie pentru violenţă domestică, ameninţări şi rele tratamente aplicate pe teritoriul Republicii Moldova.

După depistare, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Vaslui, care urmează să dispună măsurile legale.

Cazul subliniază vigilenţa autorităţilor de frontieră din România şi colaborarea cu structurile internaţionale pentru prinderea infractorilor căutaţi în spaţiul european.

