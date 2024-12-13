Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
Momentul în care un șofer din Iași a fost lovit din plin de un tramvai, după ce nu s-a asigurat

Un accident rutier între un tramvai și un autoturism a avut loc în Iași, la intersecția bulevardului Nicolae Iorga. Incidentul a fost surprins de camerele de supravegheri.

Șoferul mașinii implicate în accident nu s-a asigurat când a executat virajul la stânga, iar astfel a fost lovit de tramvai.

Vatmanul, care nu a putut evita accidentul, a frânat cu greu și a împins astfel mașina mai mulți metri pe șine. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Potrivit polițiștilor de la fața locului, nici șoferul, și nici vatmanul nu au consumat alcool. Traficul din zonă a fost afectat temporar.

