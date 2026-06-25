Motocicliști din Iași și din alte orașe ale țării se vor întâlni pe 26 și 27 iunie 2026 la cea de-a VI-a ediție a Iași Poker Run, un eveniment care aduce împreună pasiunea pentru motoare, aventura pe șosea și solidaritatea. Fondurile strânse vor fi folosite pentru achiziționarea unor echipamente medicale necesare copiilor cu dizabilități severe aflați în îngrijirea Centrului „Sfântul Andrei”.

Evenimentul este organizat de Guerrilla MC Iași și Asociația Motociclismul Pentru Toți. Timp de două zile, participanții și publicul vor avea acces la sesiuni de test ride, un concurs dedicat celor mai apreciate motociclete, un traseu de aproximativ 150 de kilometri, automobile de colecție și o petrecere cu muzică live.

Prima zi începe la Casa de Cultură a Studenților

Iași Poker Run debutează vineri, 26 iunie, în parcarea Casei de Cultură a Studenților. Prima zi este deschisă atât motocicliștilor înscriși, cât și ieșenilor care vor să descopere modelele prezentate în cadrul sesiunilor de test ride.

Vizitatorii vor putea testa motociclete din gamele BMW, Honda, Yamaha și Triumph, în condițiile stabilite de organizatori și de reprezentanții mărcilor participante.

În aceeași zi vor începe înscrierile la concursul „Miss Motocicleta”. Proprietarii își pot înscrie motocicletele între orele 12:00 și 20:00. Fiecare vehicul va fi fotografiat, iar imaginea va fi publicată pe pagina evenimentului. Motocicleta care va primi cele mai multe aprecieri până sâmbătă, la ora 19:00, va fi desemnată câștigătoare.

Premiile constau într-un voucher de 1.000 de lei pentru echipament moto și un voucher de aceeași valoare pentru servicii de detailing auto și moto.

Traseu de 150 de kilometri și cinci opriri

Ziua principală a evenimentului începe sâmbătă, 27 iunie, în spațiul amenajat vizavi de Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Startul oficial al traseului va fi dat la ora 10:00.

Participanții vor avea de parcurs aproximativ 150 de kilometri și vor opri în cinci puncte de control. La fiecare oprire, motocicliștii vor primi câte o carte de joc, iar la final va fi stabilită cea mai bună mână de poker.

Iași Poker Run nu este o competiție de viteză. Câștigătorul este decis de cărțile strânse pe traseu, nu de ordinea sosirii, iar participanții trebuie să respecte regulile de circulație pe întreaga distanță.

Automobile de colecție în centrul Iașului

La ediția din acest an va participa și Retromobil Club România, filiala Iași. Pe 27 iunie, publicul va putea admira o selecție de automobile de colecție, care va completa expoziția de motociclete și programul dedicat pasionaților de motoare.

După încheierea traseului, participanții se vor reuni la sediul Guerrilla MC Iași, unde vor fi anunțați câștigătorii și va avea loc petrecerea oficială. Programul muzical al serii va fi susținut de Gilli Barbu.

O școală moto oferită gratuit

Unul dintre premiile speciale pregătite pentru această ediție este un curs complet pentru obținerea permisului de conducere categoria A. Prin parteneriatul cu Școala Auto Moto TDS, un viitor motociclist va beneficia gratuit de pregătirea necesară. Câștigătorul va fi desemnat în timpul evenimentului.

Fonduri pentru Centrul „Sfântul Andrei”

Dincolo de traseu și premii, Iași Poker Run păstrează componenta caritabilă care a însoțit și edițiile anterioare. Guerrilla MC Iași și Asociația Motociclismul Pentru Toți continuă sprijinul acordat Centrului de Protecție și Recuperare a Copiilor cu Handicap Sever „Sfântul Andrei”.

Potrivit organizatorilor, fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către achiziționarea unor echipamente medicale necesare beneficiarilor centrului. Astfel, drumul motocicliștilor devine și un gest de solidaritate pentru copiii care au nevoie de recuperare, îngrijire și sprijin permanent.

Dan DIMA