Motorina premium a depășit pragul de 10 lei/litru! Este așteptată intervenția statului!

* opțiunile statului sunt limitate și riscante: orice plafonare artificială ar putea duce la penurie de motorină, în timp ce reducerea taxelor ar afecta bugetul * pecialiștii avertizează că, în scenariul în care tensiunile globale continuă, petrolul ar putea ajunge chiar la 140 de dolari pe baril, ceea ce ar duce la noi scumpiri, mai agresive decât cele actuale

Prețul motorinei a spart pragul psihologic de 10 lei pe litru, iar ceea ce părea, până de curând, o „speculație alarmistă” devine acum realitate dură la pompă. Decizia gigantului OMV Petrom de a majora prețurile a declanșat un efect de domino pe piață, iar valul scumpirilor este abia la început.

În doar câteva zile, motorina premium a trecut de 10 lei/l, iar cea standard se apropie rapid de același prag, semn că șoferii vor fi nevoiți să scoată din ce în ce mai mulți bani din buzunar pentru fiecare kilometru parcurs. Benzina nu scapă nici ea, urcând accelerat spre niveluri tot mai greu de suportat.

Explozia prețurilor nu vine din senin. Tensiunile din Orientul Mijlociu au aruncat în aer piața petrolului: barilul de Brent a sărit la peste 110 dolari, după atacuri în lanț asupra unor infrastructuri energetice critice din Iran, Qatar și Arabia Saudită. Practic, unul dintre cele mai sensibile puncte ale economiei globale a fost lovit în plin, iar efectele se resimt imediat în buzunarele consumatorilor.

România, dependentă de importurile de motorină, este printre cele mai vulnerabile state în fața acestui șoc. Orice creștere pe piața internațională se traduce rapid în scumpiri la pompă, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul.

Scumpiri în lanț: efectul domino este inevitabil

După mișcarea liderului de piață, ceilalți mari jucători – Lukoil, Rompetrol, MOL și Socar – sunt așteptați să majoreze la rândul lor prețurile. Practic, întreaga piață intră într-o spirală ascendentă, greu de oprit.

În doar două săptămâni, motorina s-a scumpit cu peste 1 leu pe litru, o creștere explozivă care pune presiune uriașă pe transportatori, companii și, inevitabil, pe prețurile din întreaga economie.

Situația devine cu atât mai tensionată cu cât, la începutul lunii, oficialii negau vehement scenariul unui preț de 10 lei/litru. Acum, realitatea îi contrazice brutal. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vorbește deja despre „creșteri spectaculoase” și admite că statul trebuie să intervină rapid.

Dar opțiunile sunt limitate și riscante: orice plafonare artificială ar putea duce la penurie de motorină, în timp ce reducerea taxelor ar afecta bugetul statului. În paralel, lucrările de mentenanță de la rafinăria Petrobrazi riscă să reducă și mai mult oferta internă de carburanți.

Specialiștii avertizează că, în scenariul în care tensiunile globale continuă, petrolul ar putea ajunge chiar la 140 de dolari pe baril. Asta ar însemna noi scumpiri, poate chiar mai agresive decât cele actuale.

Una peste alta, un lucru este cert: valul scumpirilor nu s-a terminat. Iar pragul de 10 lei/litru, odată considerat imposibil, ar putea deveni noua normalitate. Daniel BACIU