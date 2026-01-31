Muncă la negru într-un restaurant din Piața Unirii. Patronul se laudă pe rețelele sociale cu fotografii din locații de lux din străinătate

Firma care administrează un restaurant din zona Piața Unirii – strada Lăpușneanu a fost amendată de ITM Iași pentru muncă la negru. Societatea Spice Haven SRL, care deține restaurantul cu același nume din centru, avea angajate patru persoane fără forme legale. ITM Iași a aplicat o amendă de 80.000 lei pentru toate persoanele care munceau fără acte în interiorul localului. Patronul firmei, Samar Abbas, cetățean pakistanez, cere clemență de la judecători și anularea sancțiunii, motivând că ITM a făcut erori în procesul-verbal. Firma acestuia nu a declarat niciun angajat la ultimul bilanț contabil depus. Samar Abbas postează în schimb pe rețelele sociale fotografii și filmulețe din locații de lux din străinătate.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) a sancționat firma care administrează restaurantul Spice Haven din Piața Unirii cu o amendă considerabilă pentru mai mulți angajați depistați că lucrează fără forme legale. Firma Spice Haven SRL a fost controlată de inspectorii ITM Iași la finalul anului trecut și sancționată cu 80.000 lei pentru persoanele surprinse muncind la negru. Societatea este administrată de Samar Abbas, un cetățean pakistanez.

Firmă fără angajați în acte, prinsă cu oameni la negru. Societatea înregistrează datorii de peste 80.000 lei

Societatea care administrează restaurantul din zona Piața Unirii, de lângă Hotel Traian, a fost înființată în 15 iulie 2024. În acel an a raportat cifră de afaceri zero, un profit negativ de aproape 50.000 lei și datorii de peste 81.000 lei. Conform documentelor depuse, firma nu avea nici un salariat. În perioada noiembrie-decembrie anul trecut, firma a fost controlată de ITM și a fost prinsă cu patru persoane muncind fără forme legale.

„În urma controlului efectuat în perioada 12.11.2025-10.12.2025 privind modul în care se respectă prevederile legislației în domeniul relațiilor de muncă la persoana juridică Spice Haven SRL, am constatat următoarele: angajatorul a primit la muncă pe S.A., P.M., T.G., S.S, fără să fi încheiat în formă scrisă contracte individuale de muncă, fiind încălcate prevederile ar 16 (1) din legea 53/2003” , arată inspectorii ITM Iași.

În plus, ITM a arătat că firma lui Samar Abbas nu ține nici evidența orelor de muncă prestate de salariați.

„Angajatorul Spice Haven nu ține evidența zilnică a orelor de muncă prestate de salariați, fiind încălcate prevederile art 119 din Legea 53/2003, la data săvârșirii de 10 decembrie 2025”, au mai precizat inspectorii de muncă.

Patronul restaurantului: „Procesul-verbal nu cuprinde o descriere concretă a faptelor”

Cetățeanul pakistanez susține că procesul-verbal prin care a fost amendată societatea „nu cuprinde o descriere concretă și individualizată a împrejurărilor prin care faptele au fost săvârșite, limitându-se la o enumerare formală a dispozițiilor legale încălcate”.

„Prezenta plângere este formulată cu respect față de ITM, societatea înțelegând importanța respectării legislației muncii și manifestând o conduită constantă de conformare. Demersul judiciar nu urmărește eludarea legii, ci realizarea unei individualizări echitabile a sancțiunii , raportat la consecințele concrete ale cauzei”, arată Samar Abbas.

Samar Abbas a precizat că ITM nu a specificat indicarea programului efectiv de lucru, nu a menționat durata concretă a activității prestate de persoanele prinse fără contract și nici nu a precizat modul în care a fost apreciată gravitatea faptelor.

Cere anularea amenzii în instanță

Patronul restaurantului din Piața Unirii cere judecătorilor să-i anuleze sau să reducă amenda, susținând că suma de 80.000 lei este uriașă în raport cu gravitatea faptelor.

„Deși cuantumul amenzii este extrem de ridicat, 80.000 lei, agentul constatator nu a motivat în nici un fel criticile avute în vederea stabilirii sancțiunii. Sancțiunea aplicată este vădit disproporționată față de pericolul social concret al faptelor , având un caracter punitiv excesiv și nu unul preventiv. În cauză, avertismentul ar fi fost suficient pentru atingerea scopului legii, întrucât societatea a înțeles semnalul autorității și a manifestat deschidere totală pentru remedierea situației”, mai menționează Samar Abbas.

Administratorul Spice Haven: „Am adus rețete la Iași și am deschis restaurantul”

Într-o prezentare de pe rețelele sociale, administratorul firmei arată cum a deschis restaurantul de la Iași.

„Ca cineva care iubește mâncarea, am încercat toate restaurantele pe care Iașul le are de oferit, dar în cele din urmă totul a devenit plictisitor. A trebuit să călătoresc în diferite orașe, țări și continente pentru a încerca mâncare bună. Nu toată lumea poate să călătorească așa că am adus toate aceste rețete la Iași și am deschis restaurantul Spice Haven. Nu a fost ușor, loc nou, limbă nouă, legi noi și o mulțime de greșeli. Dar dorința de a aduce gustul care lasă gura apă la Iași a contat. Ca și în șah, fiecare mișcare contează, deschidere, greșeli, îmbunătățiri, reveniri și dacă ai un plan aștepți la momentul potrivit și e șah-mat” , a susținut Samar Abbas.

