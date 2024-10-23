Muncitor mort la Suceava, după ce trunchiul unui copac i-a căzut în cap. Lucra fără forme legale

Un bărbat de 50 de ani a murit, miercuri, într-un parc din Suceava, după ce un trunchi de copac l-a lovit puternic în cap, în timp ce lucra împreună cu alţi colegi la toaletarea pomilor. Muncitorii erau angajaţi cu „ziua”, dar nu aveau contracte de muncă.

Accidentul a avut loc miercuri dimineaţa, în zona a statuii statuii ecvestre a lui Ștefan cel Mare din zona parcului Șipote din oraşul Suceava. Colegii bărbatului de 50 de ani au fost cei care au sunat la 112, în jurul orei 10.50, şi au anunţat cele întâmplate, cerând ajutor de urgenţă.

Din păcate, echipajul care a ajuns la faţa locului nu l-a mai putut resuscita pe Ilie C., în vârstă de 50 de ani, constatând decesul ca urmare a loviturii puternice pe care a primit-o în cap.

Potrivit aceleiaşi surse, cei trei angajaţi ai unei firme din Volovăț se aflau în parcul Şipote pentru a efectua lucrări de toaletare a spaţiului verde din perimetrul statuii.

Din primele cercetări a rezultat că, după ce unul dintre arbori a fost tăiat cu un motoferăstrău de către un muncitor, victima, Ilie C., urma să îl tracteze cu un utilaj cu șenile. Numai că, au spus colegii bărbatului, acesta a supraaccelerat utilajul, iar copacul a căzut în mod necontrolat peste el, omorându-l pe loc.

Fiind vorba despre un accident de muncă, a fost solicitată şi intervenţia ITM, care, însă, a constatat că Ilie C. nu figura în niciun document ca fiind angajat la firma din Volovăț care executa lucrările în parc şi nici nu avea echipament de protecţie. El ar fi lucrat ca zilier, însă nu se știe în ce condiții, la firma respectivă, care avea contract de toaletare în acea zonă cu Ocolul Silvic Pătrăuți, administratorul fondului forestier din Parcul Șipote.

În urma verificărilor făcute de angajaţii ITM s-a constat că, de fapt, niciunul dintre cei muncitori care lucrau la toaletarea parcului Şipote nu avea nicio formă legală de muncă.

De asemenea, în legătură cu muncitorul care a murit există și suspiciunea că ar fi consumat alcool înainte de producerea accidentului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, iar cercetările continu pentru a se stabili exact împrejurările în care şi-a pierdut viaţa bărbatul de 50 de ani.