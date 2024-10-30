Municipiul Iași va fi sprijinit să-și reducă emisiile de carbon până în anul 2035

Municipiul Iași se află printre cele 10 orașe din România selectate pentru a deveni neutre climatic până în anul 2035, a anunțat hub-ul M100, proiect național care își propune să sprijine orașele românești în tranziția lor verde.

Localitățile selectate vor primi în următorii ani sprijin în dezvoltarea planurilor de neutralitate climatică și vor fi finanțate pentru a implementa acțiuni care să le ajute în tranziția verde. Cele 10 orașe au fost alese de către un juriu internațional format din specialiști în urbanism și dezvoltare urbană , în cadrul unei competiții desfășurate în perioada iunie - septembrie 2024.

Alba Iulia, Bistrița, Brașov, București, Buzău, Constanța, Iași, Oradea, Reșița și Timișoara vor fi sprijinite pentru a-și reduce emisiile de carbon până în 2035 și pentru a se transforma în orașe smart, verzi și prietenoase cu locuitorii lor.

Misiunea M100 își propune să replice la nivel național politicile europene și să ajute și alte orașe românești să atingă țintele de reducere a emisiilor de carbon asumate la nivel național prin Pactul Verde European. „Orașul nostru este pe drumul cel bun în asumarea și punerea în practică a conceptului de smart city în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de mediu și a condițiilor climatice. De ani de zile plantăm adevărate păduri urbane, investim în procese moderne de colectare și reciclare a deșeurilor, construim clădiri verzi și vrem să mutăm accentul pe ecoturism, după modelul țărilor din nordul Europei. În acest moment, dorința mea cea mai mare și eforturile noastre merg în direcția întăririi și dezvoltării relațiilor - reciproc avantajoase - dintre administrație, membrii comunității, mediul academic, mediul de afaceri, mediul cultural etc. Sunt adeptul principiului conform căruia un oraș inteligent este acela în care toate componentele sale (de la simplul individ la instituția cea mai complexă) interacționează pentru a genera cele mai bune soluții la problemele lumii de azi și, pe cale de consecință, o viață din ce în ce mai bună pentru noi toți”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În perioada următoare, cele 10 orașe vor dezvolta cu ajutorul consultanților din echipa M100 Climate City Contracts, un model de plan de acțiune dezvoltat la nivel european care să le ajute să identifice soluțiile individuale pe care trebuie să le implementeze pentru a deveni neutre climatic. Ulterior, prin intermediul M100, orașele vor putea aplica pentru finanțări pentru a implementa acțiunile din planurile dezvoltate în domenii precum: energie verde, sustenabilitate și mobilitate smart, economie circulară, guvernanță verde etc.

„Cele 10 orașe vor învăța, de asemenea, din experiența celor trei orașe deja incluse în Misiunea Europeană și vor putea deveni, la rândul lor, exemple de bună practică pentru alte orașe românești”, a transmis municipalitatea. Radu MARIN