Muzeele universitare, comorile puțin cunoscute ale Iașului

* În Iași există un traseu spectaculos al cunoașterii, ascuns între colecții științifice, patrimoniu academic și cerul privit prin telescop.

Dincolo de marile muzee ale orașului, Iașul păstrează un patrimoniu universitar impresionant. UAIC, UMF, TUIASI și UNAGE au muzee, colecții, galerii și spații de vizitare care pot transforma o simplă plimbare prin oraș într-o lecție vie despre știință, medicină, artă, tehnologie și istorie academică.

O hartă mai puțin vizibilă a Iașului cultural

Iașul este obișnuit să își prezinte patrimoniul prin Palatul Culturii, Bojdeuca lui Creangă, Teatrul Național, Mitropolia, casele memoriale și marile clădiri istorice. Mai puțin vizibilă pentru publicul larg este însă harta universitară a orașului, o rețea de muzee, galerii, colecții și spații patrimoniale care spun o altă poveste despre Iași.

Este povestea orașului în care știința, medicina, arta, tehnologia și educația au lăsat urme concrete. Nu doar în arhive și amfiteatre, ci și în muzee de anatomie, colecții de biologie, instrumente de fizică, roci și minerale, galerii de artă, biblioteci spectaculoase și observatoare astronomice.

Din păcate, sunt prea puțin prezente în traseele obișnuite ale ieșenilor. Pentru multe familii, ele nu sunt încă prima alegere într-un weekend. Pentru mulți turiști, nu apar suficient de des pe lista obiectivelor de vizitat.

UAIC, traseul științei și al memoriei academice

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are unul dintre cele mai consistente trasee muzeale universitare ale orașului. Muzeul Universității, Muzeul de Biologie, Muzeul de Fizică, Muzeul de Geologie și Observatorul Astronomic formează un circuit care poate vorbi, pe înțelesul tuturor, despre istorie, natură, materie, spațiu și univers.

Muzeul Universității este locul în care Iașul academic își spune povestea. Aici, memoria celei mai vechi universități moderne din România se întâlnește cu patrimoniul arheologic, cu cercetarea și cu reperele care au construit identitatea orașului.

Muzeul de Biologie, Muzeul de Fizică și Muzeul de Geologie scot știința din manuale. Pentru copii, pot fi prima întâlnire reală cu biodiversitatea, experimentele, instrumentele, fosilele, rocile și mineralele. Pentru adulți, pot fi o redescoperire a unor domenii care, în școală, păreau dificile sau îndepărtate.

Medicina transformată în patrimoniu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași aduce în această hartă universitară o zonă cu mare impact public: istoria medicinei și a corpului uman.

Muzeul de Anatomie este unul dintre spațiile cele mai puternice ale patrimoniului medical ieșean. Nu este un loc obișnuit de vizitare, ci un spațiu în care corpul omenesc devine lecție, document și mărturie despre felul în care s-a format, de-a lungul timpului, educația medicală la Iași.

Muzeul de Istorie a Medicinei completează această perspectivă prin obiecte, documente, fotografii, povești profesionale și repere care vorbesc despre evoluția școlii medicale ieșene. Pentru un oraș în care medicina are o tradiție puternică, aceste spații ar putea fi mai bine integrate în cultura publică a Iașului.

Patrimoniul tehnic și biblioteca spectaculoasă

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași nu trebuie privită doar prin laboratoare, facultăți și specializări inginerești. Politehnica ieșeană are și un patrimoniu arhitectural și cultural care merită inclus în traseul universitar al orașului.

Biblioteca TUIASI este, probabil, cel mai cunoscut exemplu. Spațiul a devenit în ultimii ani un punct de atracție pentru vizitatori, nu doar pentru studenți. Cu arhitectura sa spectaculoasă și atmosfera de bibliotecă istorică, locul poate funcționa ca o poartă de intrare în universul tehnic al Iașului.

Pentru publicul larg, TUIASI poate spune povestea unui Iași al inginerilor, al construcțiilor, al tehnologiei, al arhitecturii și al formării profesionale. Chiar dacă nu toate aceste spații sunt muzee în sens clasic, ele fac parte din patrimoniul universitar al orașului și merită promovate ca atare.

UNAGE, arta vie din spațiile universitare

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” adaugă traseului universitar o dimensiune artistică. Nu vorbim doar despre patrimoniu păstrat, ci și despre artă în lucru, despre expoziții, ateliere, proiecte și generații de artiști în formare. Galeria Aparte, spațiu de proiecte al Facultății de Arte Vizuale și Design, este unul dintre aceste locuri. Aici pot fi văzute expoziții ale studenților, cadrelor didactice și artiștilor invitați, dar și proiecte interdisciplinare, lucrări de licență, dizertație sau doctorat.

Noaptea Muzeelor a arătat că interesul există. În 2026, peste 5.000 de persoane au vizitat patrimoniul științific, cultural și academic al UAIC. Dar aceste locuri nu ar trebui descoperite doar la evenimente speciale, ci pot deveni destinații obișnuite pentru ieșeni.

Maura ANGHEL