Muzeu inaugurat cu fast, dar ținut sub lacăt

Inaugurat oficial în ianuarie 2024, cu discursuri și invitați de rang înalt, Muzeul de Științe Naturale din Iași rămâne, paradoxal, închis pentru public. Deși evenimentul de deschidere fusese anunțat din timp și a coincis cu sărbătorirea Zilei Unirii, instituția nu a putut fi vizitată nici în urmă cu doi ani!

La momentul inaugurării, autoritățile au vorbit despre importanța culturală a muzeului pentru comunitatea locală. Fostul ministru al Culturii, Raluca Turcan, declara că „acest muzeu este semnificativ pentru comunitatea ieșeană și, prin simbolistica sa istorică, are potențialul de a deveni o instituție culturală relevantă”. Tot ea sublinia că, în mandatul său, și-a propus ca „instituțiile de cultură să-și deschidă larg porțile, mai ales către publicul tânăr”. De la zis la făcut, însă, e cale lungă. Căci după vizita ei alături de Nicolae Ciucă, la acel moment președinte al senatului, muzeul s-a închis la loc și așa a rămas până astăzi.

Clădirea, aflată pe Bulevardul Independenței, are o istorie de aproape două secole. După ani de degradare, imobilul a fost închis în 2013, existând riscul prăbușirii. Lucrările de consolidare și reabilitare au început abia după șase ani și s-au încheiat la începutul lui 2024. Investiția s-a ridicat la aproximativ 3 milioane de euro.

Locuitorii Iașului privesc cu nemulțumire situația. O femeie care locuiește în zonă spune că „muzeul era un punct de atracție pentru copii, veneau autocare cu elevi în vizită, iar acum totul trenează de prea mult timp”. O tânără critică lipsa de funcționalitate a investiției: „nu a fost restaurat tocmai ca să poată primi avizele? Sincer, ce mai merge în Iașul ăsta? Proiectele nu sunt făcute în beneficiul oamenilor”.

Reprezentanții Primăriei explică întârzierea prin probleme tehnice. Avizul de la ISU lipsește. Purtătorul de cuvânt al instituției, Sebastian Buraga, a precizat că „a fost nevoie de refacerea unui punct de transformare a curentului electric”, adăugând că „în acest moment, colegii de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza lucrează la amenajarea muzeului”.

Cazul nu este singular. Tot în Iași, un centru multifuncțional destinat copiilor din medii defavorizate ridicat în Cicoarei, finalizat din vara anului trecut, este încă nefolosit din cauza lipsei avizelor necesare. Deși Primăria a investit aproximativ 17 milioane de lei în acest proiect, clădirea rămâne închisă, în așteptarea procedurilor administrative care să permită deschiderea. Cu puțin noroc își va deschide porțile pentru copii anul acesta.

Clădirea este celebră în special datorită Cabinetului Elefantului și Sălii Cuza. În seara zilei de 3 ianuarie 1859, după discuții aprinse și decizii istorice, Partida Națională a hotărât propunerea și susținerea lui Alexandru Ioan Cuza ca Domn al Moldovei. Alegerea sa ulterioară și la București a deschis calea Unirii Principatelor Române, marcând nașterea statului român modern. Astăzi, muzeul găzduiește numeroase obiecte de mare valoare care au aparținut domnitorului, expuse cu mândrie în sala care îi poartă numele, oferind vizitatorilor o legătură directă cu evenimentele fondatoare ale României moderne.

