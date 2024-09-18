Neaşteptată cădere a pieţei ieşene a muncii!

* deşi a scăzut şi aici oferta, domeniul construcţiilor deţine mai bine de jumătate din posturile vacante * necalificaţii nu sunt afectaţi de acest recul * veşti ceva mai bune de pe continent

După câteva luni bune de trend ascendent, săptămâna în curs vine cu o neaşteptată reducere a numărului de locuri de muncă disponibile la nivelul judeţului Iaşi. Astfel, de la recordul de săptămâna treuctă (1.025), s-a ajuns acum la doar 983 posturi vacante. Creşteri ale ofertei de lucru, doar în comerţ (16/14) şi industrie (71/68). În rest, stagnare (transporturi, 13) sau scăderi pe linie: HoReCa (31/44), servicii altele (305/328), confecţii (44/47), construcţii (503/508), sănătate (0/3). Tot nimic în asigurări şi agricultură.

Nici cei cu studii superioare n-au scăpat de această neanunţată recesiune, pentru aceştia mai sunt disponibile doar 151 posturi, cu zece mai puţine decât în intervalul precedent. Şanse de angajare au cei ce deţin calificări ca ca agent de vânzări (transporturi), cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, expert în achiziţii publice, geograf, ingineri (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, peisagist, programator, proiectant arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Bizar, necalificaţii nu sunt afectaţi de acest recul al pieţei muncii. Ei se poat angaja, în continuare, ca „oameni buni la toate în construcţii”, ca agent curăţenie, ajutor bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător descărcător, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie (spălător vase mari), lucrător salubrizare căi publice, manipulant mărfuri, săpător manual, sortator produse ori spălător vehicule şi, evident, zilier în agricultură.

Deşi a scăzut şi aici oferta, domeniul construcţiilor deţine mai bine de jumătate din posturile vacante (503 din 983). Clasicele meserii: asamblor-montator profile aluminiu şi geam termopan, contructor-montator de structuri metalice, dulgher, electrician, faianţar, fierar-betonist, finisor terasamente, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, lucrător finisor, maistru electrician, montator pereţi şi plafoane din gips carton, tâmplar, zidar şi zugrav.

Tot mai multe joburi disponibile în Europa

În schimb, veşti ceva mai bune vin dinspre continent. Locurile de muncă disponibile pe platforma EURES sunt cu zece mai multe decât în intervalul precedent (136/126). Austria oferă ceva mai puţin (22/25), în schimb a apărut Olanda, care are nevoie de trei recoltatori de conopidă şi zece sortatori bulbi de flori. Aceştia din urmă au un program de lucru dur, 10 ore pe zi (de la 7 a.m. la 5 p.m.), şase zile pe săptămână, doar duminica fiind liberă. Sunt plătiţi cu 13,6 euro brut la oră, un salariu deloc grozav.

Restul tabloului e acelaşi de săptămâna trecută: Norvegia (53), Letonia (30), Germania (10), Belgia (4), Slovenia (3), Irlanda (1). Claudiu CONSTANTIN