Noi licitații publice pentru închirierea locurilor de parcare

Direcția Exploatare Patrimoniu va organiza joi, 26 februarie 2026, la sediul instituției din șos. Națională nr. 43, cinci licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință din municipiu.

Prima licitație este programată la ora 10:00 și vizează închirierea locurilor de parcare nr. 09 și 21, situate în parcarea de reședință din Splai Bahlui nr. 2. La această procedură pot participa locatarii din blocurile V1, B2, B3 și B4.

Cea de-a doua licitație va avea loc la ora 11:00, pentru locurile de parcare nr. 10, 21 și 26 din parcarea de reședință situată pe strada Anton Crihan nr. 3. Au drept de participare locatarii blocurilor E5, E4A, E3 și E2B.

A treia procedură este programată la ora 12:00 și privește închirierea locurilor nr. 10, 13 și 23 din parcarea de reședință aflată pe strada Orientului nr. 21. Pot participa locatarii blocurilor 809, 811, 820 și 821.

A patra licitație se va desfășura la ora 13:00, având ca obiect locurile de parcare nr. 09, 17 și 36 din parcarea de reședință situată pe strada Sucidava nr. 6. Drept de participare au locatarii din blocurile P, P1, P2, P3, R5, Z1, O3, O4 și U1.

Ultima licitație a zilei va începe la ora 14:00 și vizează închirierea locurilor de parcare nr. 17 și 32 din parcarea de reședință de pe strada Oancea nr. 38. Pot participa locatarii blocurilor D1, D2, D3A și D4A.

Pentru înscrierea la licitație, documentele solicitate trebuie transmise în format electronic (scanat) la adresa de email dedicată Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu: licitatii.camera15@gmail.com.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 24 februarie 2026, ora 13:00.

Informații suplimentare privind documentația și condițiile de participare pot fi obținute la Direcția Exploatare Patrimoniu, la numărul de telefon 0232/264246, interior 165. Carmen DEACONU