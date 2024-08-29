Noi ofertanți pe sectorul montan al Autostrăzii Unirii

Un nou lot din Secțiunea Târgu Mureș - Târgu Neamț a Autostrăzii Unirii A8 are deja ofertanți pentru proiectare-execuție. Este vorba de sectorul montan Pipirig - Vânători Neamț/ Leghin, cu o lungime de 19,3 km, a cărui licitație a fost lansată pe 8 mai 2024.

Valoarea licitației se încadrează între 3,386 și 3,837 miliarde de lei, lucrările urmând a fi finațate prin Programul Transport 2021-2027.

După ce vor fi evaluate ofertele (termenul fiind noiembrie 2024), câștigătorul va avea la dispoziție 48 luni să finalizeze lucrările - 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. „E de menționat faptul că lucrarea are o complexitate moderată spre crescută, în cadrul lucrărilor fiind necesare construirea a 7 tuneluri bidirecționale și unidirecționale în lungime totală de 1,44 km. În scenariul pozitiv, fără contestații, spre finele anului 2024 se creează premisele semnării contractului de Proiectare și Execuție. Sectorul montan (Leghin - Miercurea Nirajului) compus din 6 loturi (excluzând secțiunile din PNRR), are licitații lansate doar pe 2 secțiuni. Pentru restul de 4 loturi, se estimează că în luna octombrie 2024 vor fi lansate procedurile de licitație”, a transmis Adrian Covăsnianu, expert infrastructură mare, mobilitate urbană și planificare teritorială, fost secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și membru fondator al Asociației „Moldova Vrea Autostradă”.

De menționat că, pe 8 august 2024 au fost depuse două oferte și pe lotul 1b al Autostrăzii A8 - Miercurea Nirajului - Sărățeni / Sovata. Pentru cei 23,4 km ai acestui tronson și-au exprimat disponibilitatea doi ofertanți: Nurol Insaat VE Ticaret AS (din Turcia) și Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS (Turcia) – Infravis SRL (România). Valoarea licitației este cuprinsă între 3,351 și 3,949 miliarde de lei, durata contractului fiind de 30 de luni - 6 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuție.

Pe acest tronson vor fi construite două ecoducte de 59,5 metri lungime, respectiv 40,5 m lungime, două tuneluri bidirecționale cu lungime totală de 1,07 km. Dacă nu vor exista contestații, contractul ar putea fi semnat la finalul acestui an. „Sectorul montan (Leghin - Miercurea Nirajului) compus din 6 loturi (excluzând secțiunile din PNRR), are lansate licitații pe doar 2 secțiuni. Să sperăm că la finele lunii august aflăm vești similare (vor fi depuse oferte) și pe Pipirig-Vânători Neamț (Leghin). Pentru restul de 4 loturi, se estimează că în luna octombrie a.c. vor fi lansate procedurile de licitație”, a precizat Adrian Covăsnianu. Daniel BACIU