Notarii și judecătorii din Iași, mai liberi ca niciodată: valul divorțurilor se oprește

* divorțurile se prăbușesc în capitala Moldovei - un semnal care răstoarnă toate previziunile * Iașul își păstrează statutul de oraș deschis: 43 de căsătorii mixte, cu parteneri din 23 de naționalități diferite * septembrie, luna bebelușilor: explozie de nașteri * se conturează o tendință care atrage atenția demografilor: băieții domină din ce în ce mai clar statisticile * generația de aur a căsniciilor se stinge: numărul cuplurilor de aur premiate la Iași, în picaj

În timp ce România numără pierderi demografice alarmante și vorbește tot mai des despre „dispariția unei generații”, Iașul iese din rând și contrazice statisticile sumbre, devenind un adevărat bastion al stabilității sociale din estul țării. Datele oficiale pentru anul 2025 conturează un tablou surprinzător: viața continuă, familiile rezistă, iar ruptura conjugală pare să fi intrat, cel puțin temporar, pe o pantă descendentă abruptă.

În 2025, municipiul Iași a înregistrat 6.808 nașteri, exact același nivel ca în anul precedent. O performanță remarcabilă într-o țară în care multe orașe mari raportează prăbușiri de două cifre. Iașul nu crește exploziv, dar rezistă, iar această stabilitate este aur curat într-un context național fragil.

Mai mult, se conturează o tendință care atrage atenția demografilor: băieții domină clar statisticile – 3.517 nou-născuți, față de 3.291 fete, un dezechilibru care se accentuează de la an la an. La acestea se adaugă 17 adopții, dovezi discrete ale solidarității și responsabilității sociale.

Septembrie a fost luna recordului de nașteri, cu 683 de copii, semn că Iașul încă își planifică viitorul. Iar moda prenumelor multiple nu dă semne de oboseală: peste 75% dintre părinți aleg cel puțin două prenume pentru copii – un detaliu care vorbește despre aspirații, identitate și modernitate.

Numărul deceselor s-a menținut la 5.399, aproape identic cu cel din 2024, dar cu o creștere a cazurilor înregistrate peste hotare: 125 de acte de deces recunoscute în România. Iașul rămâne, însă, sub presiunea migrației și a îmbătrânirii populației, un fenomen care macină întreaga țară.

Mai puține nunți, dar iubirea nu iese din modă

În 2025 au fost înregistrate 1.914 căsătorii, un număr mai mic decât în anul anterior, dar care arată că familia nu a fost abandonată. Aproape jumătate dintre acestea – 921 – au fost oficiate în weekend, confirmând că sâmbăta și duminica rămân zilele sacre ale iubirii.

Lunile mai, august și septembrie au fost din nou în topul preferințelor, iar Iașul își păstrează statutul de oraș deschis: 43 de căsătorii mixte, cu parteneri din 23 de naționalități diferite, chiar dacă numărul este mai mic față de anul trecut.

Divorțurile se prăbușesc! Un semnal care răstoarnă toate previziunile

Cea mai spectaculoasă cifră vine din zona divorțurilor. Doar 405 despărțiri oficiale în 2025, față de 550 în 2024. O scădere brutală de 27%, care ridică semne de întrebare și speranță deopotrivă.

Majoritatea divorțurilor s-au soluționat la notari (242), urmate de instanțe (123), în timp ce doar 40 au fost pe cale administrativă. Comparativ, anul trecut notarii și judecătorii erau asaltați. Ieșenii par să lupte mai mult pentru relațiile lor, sau cel puțin să nu mai renunțe atât de ușor.

Anul trecut, 580 de cupluri au fost premiate pentru 50 de ani de căsnicie neîntreruptă. Un număr impresionant, dar care ascunde un adevăr dureros: aproape la jumătate față de 2024, când au fost premiate 1.045 de familii. Este poate cel mai clar semnal că generațiile care au trăit o viață întreagă împreună se împuținează rapid.

Iașul nu trăiește într-o bulă, dar refuză să se lase înghițit de declinul general. Nașterile se țin tare, divorțurile se prăbușesc, iar familia rămâne un pilon, chiar și într-o societate aflată în schimbare.

Carmen DEACONU