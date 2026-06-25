Noua hartă a facultăților din Iași: ce se schimbă în 2026

* admiterea din acest an redesenează oferta universitară a Iașului * noile specializări trimit candidații spre inginerie aerospațială, chimie medicală, matematică-informatică, limbi străine rare, turism sustenabil și educație

Iașul universitar intră în admiterea 2026 cu o hartă schimbată a specializărilor. Pentru absolvenții de liceu, alegerea nu mai ține doar de prestigiul unei facultăți, ci și de traseul profesional de după diplomă. Într-un oraș cu universități puternice, noutățile vin din trei direcții mari: tehnic, medical-farmaceutic și umanist-aplicat.

UMF deschide Chimie medicală

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași introduce specializarea Chimie medicală. Programul este prezentat în oferta pentru anul universitar 2026–2027, are o durată de trei ani și 180 de credite.

Admiterea se face prin test grilă, iar pentru Chimie medicală sunt prevăzute întrebări din Chimie organică și, la alegere, din Anatomia și fiziologia omului sau Biologie vegetală. Testul este programat pentru 26 iulie 2026.

Chimia medicală poate deschide drumuri spre laboratoare, cercetare, industria farmaceutică, analiza substanțelor, controlul calității și biotehnologii. Nu este o rută identică medicinei sau farmaciei, dar este o specializare utilă pentru candidații care vor să rămână aproape de zona medicală fără să urmeze traseul clasic al facultăților de profil.

UAIC vine cu 229 de programe și șase noutăți

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță pentru admiterea 2026 un total de 229 de programe de studii, dintre care 94 la licență și 135 la masterat. Oferta celor 15 facultăți include șase specializări noi: trei la licență și trei la masterat.

La licență apar două combinații noi de limbi moderne la Facultatea de Litere, care includ neogreaca, norvegiana și portugheza, dar și programul Matematică informatică, în limba engleză, la Facultatea de Matematică.

La masterat, UAIC introduce Negocieri – relații publice, la Botoșani, Turism sustenabil și patrimoniu, în limba engleză, și Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor. Unele dintre aceste programe sunt menționate sub rezerva procedurilor ARACIS.

Aeronautica de la TUIASI, noutatea cu miză industrială

Specializarea de aeronautică de la TUIASI poate deveni una dintre cele mai importante apariții ale admiterii 2026, pentru că leagă direct pregătirea universitară de o industrie cu cerere de specialiști. Într-un astfel de domeniu, absolvenții pot merge spre producție, proiectare, mentenanță, controlul calității, testare, materiale și management tehnic.

Avantajul unei specializări tehnice este clar: studentul nu învață doar teorie, ci intră într-un traseu profesional mai ușor de recunoscut de angajatori. Pentru candidații care vor un drum aplicat, aeronautica poate concura serios cu informatica, automatica, electronica sau ingineria mecanică.

Ce specializări pot duce mai repede spre angajare

Cele mai clare șanse de angajare rapidă apar în domeniile în care facultatea formează competențe directe: inginerie, informatică, sănătate, farmaceutic, educație și servicii specializate. Din acest punct de vedere, aeronautica de la TUIASI, Matematică informatică de la UAIC și Chimie medicală de la UMF sunt printre cele mai interesante opțiuni ale anului.

Limbi străine precum norvegiana, portugheza sau neogreaca pot fi valoroase în companii multinaționale, traduceri, servicii externalizate, turism sau relații internaționale, dar angajarea depinde mult de combinația cu alte competențe. O limbă rară devine mai puternică atunci când este dublată de economie, comunicare, IT, juridic sau management.

În zona educației, UAIC reorganizează Pedagogia învățământului primar și preșcolar și introduce Educație timpurie, sub rezerva autorizării provizorii. Această direcție răspunde unei nevoi reale din sistem, însă angajarea în învățământ depinde de examene, posturi disponibile și mobilitatea candidaților.

Noua hartă a facultăților din Iași arată o schimbare importantă: universitățile încearcă să apropie oferta de piața muncii. Totuși, diploma rămâne doar începutul. Pentru un absolvent, diferența va fi dată de practică, stagii, proiecte, portofoliu, limbi străine și contactul cu angajatorii încă din timpul studiilor.

Clara DIMA