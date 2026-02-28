Noul „Pod de flori” de la Ungheni, de pe A8, a intrat în faza finală!

* moment istoric la granița Iașului: prima legătură rutieră majoră cu vecinii de peste Prut, după mai bine de 60 de ani, intră în linie dreaptă * noul pod ar putea deveni unul dintre cele mai dinamice coridoare economice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova

Un șantier care, până nu demult, părea doar o promisiune politică devine astăzi una dintre cele mai spectaculoase realități de infrastructură din estul Europei. La doar câțiva kilometri de Iași, peste apele Prutului, se ridică structura care ar putea schimba definitiv harta economică și strategică a regiunii: Podul de Flori de la Ungheni – Golăiești – Zagarancea, prima construcție rutieră majoră peste râu realizată după mai bine de șase decenii.

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, a revenit pe șantier și anunță un progres accelerat al lucrărilor. Estimarea oficială este una care ridică așteptările la maximum: podul ar putea fi finalizat până în luna iulie, cu mult înainte de termenul perceput inițial drept optimist.

O construcție care unește mai mult decât două maluri

Pe malul românesc, în zona Golăiești, lucrările au intrat într-o etapă spectaculoasă: a început montarea tablierului metalic pe prima deschidere a podului. Elementele structurii, produse în România, la Satu Mare, sunt deja poziționate între culee și pilă, semn că proiectul a depășit faza fundațiilor și intră în etapa vizibilă pentru public.

Pila și culeea sunt finalizate, iar imaginea podului începe să capete contur real — nu doar pe planșele tehnice, ci direct în peisajul de frontieră.

Pe celălalt mal, în zona Zagarancea, lucrările avansează în ritm susținut. Culeea este ridicată până la nivelul suprastructurii, iar echipele lucrează la cofrarea elevațiilor pilei, urmând turnarea betonului și finalizarea ultimei elevații în perioada imediat următoare.

Primul pod de autostradă dintre România și Republica Moldova

Nu este doar un pod. Este o piesă-cheie din viitoarea Autostrada Unirii A8, proiectul strategic care va lega Moldova de Transilvania și, mai departe, de rețeaua europeană de autostrăzi. Structura va face conexiunea directă cu o viitoare autostradă spre Chișinău, transformând zona Iașului într-un nod rutier internațional.

Ansamblul este format din două poduri paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație, cu tablier mixt oțel-beton și grindă continuă. Cel mai lung dintre ele va ajunge la aproximativ 260 de metri, fiind proiectat la standard de autostradă — o premieră absolută pentru legătura rutieră peste Prut.

Contractul de execuție este realizat de compania Ness Proiect Europe SRL, sub coordonarea Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar finanțarea — peste 151,68 milioane lei fără TVA — provine din fonduri europene nerambursabile prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).

Podul care poate rescrie economia regiunii

Pentru județul Iași, miza depășește infrastructura rutieră. Podul promite reducerea drastică a timpilor de tranzit, creșterea schimburilor comerciale și apariția unor noi investiții logistice și industriale în zona de frontieră. Practic, ceea ce astăzi este o trecere limitată ar putea deveni unul dintre cele mai dinamice coridoare economice dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Numele „Podul de Flori” nu este întâmplător. El trimite simbolic la momentul istoric din anii ’90 când românii de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit fără bariere. De această dată însă, legătura nu mai este una simbolică, ci una permanentă, construită din oțel, beton și fonduri europene.

După zeci de ani în care Moldova a rămas izolată infrastructural, proiectul de la Ungheni ar putea marca începutul unei noi epoci. Dacă termenele vor fi respectate, vara acestui an ar putea aduce nu doar inaugurarea unui pod, ci începutul unei schimbări majore pentru întreaga regiune a Iașului - o poartă reală spre estul Europei.

Daniel BACIU