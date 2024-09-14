Număr record de artiști la ediția din acest an a Galei „Zâmbet în Dar”

Pe 20 septembrie, în Organizarea Asociației „Salvați Copiii – Filiala Iași, la Congres Hall Palas va avea loc cea de-a VIII-a ediție a Galei „Zâmbet în Dar”, eveniment ce va reuni în acest an 62 de artiști cu lucrări de artă care vor fi scoase la în licitație.

Această implicare impresionantă este posibilă ca urmare a sprijinului acordat de Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași, respectiv a președintei UAPR Iași, Maria Bilașevschi, anunță organizatorii. „În Iași și în zonele învecinate există mii de copii care se confruntă cu sărăcie extremă. Mulți dintre ei merg la culcare flămânzi și trăiesc în condiții de frig și întuneric, iar accesul lor la educație este limitat din cauza lipsei de resurse. Abandonul școlar sau riscul de abandon școlar sunt frecvente în aceste comunități, unde prioritatea este adesea asigurarea hranei zilnice. Aproximativ 150 de copii din zonele defavorizate Șes Bahlui, Cantemir și Tătărași primesc zilnic sprijin în centrele educaționale Salvați Copiii Iași, prin educație, suport emoțional, psihologic, hrană și îmbrăcăminte. Gala Zâmbet în Dar aduce împreună comunitatea pentru a strânge fonduri esențiale în continuarea educației copiilor defavorizați. Licitația de artă este un aspect central al evenimentului, iar implicarea celor 62 de artiști este crucială pentru a aduce o îmbunătățire reală în viețile acestor copii”, afirmă organizatorii.

Printre artiștii care au răspuns afirmativ invitației din partea Uniunii Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași se numără: Alina Avram, Vladlen Babcinețchi, Ramona Biciușcă, Bianca Boroș, Gabriel Caloian, Emanuel Chiriac, Emilia Chiriac, Neli Chiriță, Marinela Ciobanu, Anca Coțovanu, Mihai Coțovanu, Gheorghe Drăgan, Cristian Diaconescu, Doru Cernea Constantin, Gabriela Drinceanu, Ana-Sabina Drinceanu, Valentina Druțu, Fire Kultur - Daniel Pop, Mihaela Gemanaru, Gabriel Gheorghiu, Carmen Gîtlan, Daniela Grapă, Eugen Harasim, Ofelia Huțul, Doru Radu Luca, Gheorghe Lungu, Georgiana Macovei, Ecaterina Marghidan, Ana-Maria Negară, Dragoș Pătrașcu, Marina Pișta, Luigi Puiu, Denisa Pușcașu, Marcel Pușcașu, Ciprian Romaniuc, Marinela Rusu, Lucian Smău, Liviu Suhar, Elena Șoltuz, Mircea Ștefănescu, Constantin Tofan, Florin Ungureanu, Mihail Voicu, Rodica Neamțu Biciușcă, Cezarina Caloian, Elena Ciobănașu, Oana - Daniela Florea-Drăgoi, Cristian Gheorghiță, Andreea Pricop, Lucian Sebastian Radu, Mihaela Surugiu, Rica Nemțeanu, Luisa Țuculeanu, Daniela Stan, Alexandru Podea.

De asemenea, au revenit alături de copiii defavorizați artiști precum Mădălin Țibichi, Petrică Sîncu, Mihaela Iacob, Mihaela Ciobanu, Alina Kraus, Dana Fighiuc, Tudor Bura. Fiecare dintre acești artiști vor contribui cu lucrări de valoare, care reflectă atât măiestria și talentul lor, cât și solidaritatea față de viețile marcate de lipsuri ale copiilor care provin din medii defavorizate. Edi MACRI