Număr record de pierderi în rândurile pensionarilor ieșeni

Conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), numărul pensionarilor este în continuă scădere la Iași, pierderile fiind cifrate la 1.983 beneficiari de la începutul anului și până în octombrie, un record al ultimilor ani pentru capitala Moldovei. Cea mai însemnată scădere a fost contabilizată chiar luna trecută, când au dispărut din statisticile statului 1.051 de pensionari, 1.021 dintre aceștia fiind beneficiari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor.

În total, luna trecută se aflau în plată, la Iași, 158.409 pensionari (149.853 din categoria asigurărilor sociale de stat), însă, lucrul cel mai important, aceștia sunt mult mai bine plătiți față de ultima lună a anului trecut.

În medie, pensionarii ieșeni au câștigat, față de decembrie, 764 de lei, pensia medie ajungând astăzi, în județ, la 2.675 lei lunar.

Și pensionarii agricultori, au avut de câștigat de pe urma măririlor de pensii, ei încasând acum, în medie, 914 lei, cu 112 lei în plus față de anul trecut. Din acest punct de vedere, Iașul se situează pe locul 19 la nivel național, la fel ca în cazul pensionarilor de stat.

Între timp, însă, numărul angajaților a crescut în capitala Moldovei la aproape 207.000, cu mai bine de 5.000 într-un singur an, ceea ce demonstrează că economia Iașului este tot mai puternică.

Pensia medie, la nivel național, 2.735 de lei

La nivel național, un număr de 4.706.791 de pensionari era înregistrat în octombrie 2024, cu 28.077 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.735 de lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,875 miliarde lei.

Potrivit statisticilor CNPP, din totalul pensionarilor din sistemul public de pensii, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.175 de persoane, dintre care 2.174.353 femei, în timp ce pensia medie era de 3.051 de lei.

Pensie anticipată au primit, în octombrie 2024, un număr de 4.420 de persoane (3.910 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 86.975 de persoane (2.736 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 388.836 de persoane (pensie medie de 1.123 lei), dintre care 44.302 de persoane pentru gradul I de invaliditate (972 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensia de urmaş s-a acordat unui număr de 444.277 persoane (1.448 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 108 pensionari (540 de lei, în medie).

Pensionarii „speciali”, pensii lunare de zeci de mii de lei!

Cel mai mult au avut de câștigat de pe urma majorărilor de pensii beneficiarii de legi speciale (pensii de serviciu). Astfel, cel mai bine plătiți pensionari din România continuă să fie foștii procurori și judecători, beneficiari ai Legii 303/2002 (în număr de 5.637), care încasează lunar o pensie medie de 25.1276 lei, cu 2.600 lei în plus față de decembrie 2023.

Și beneficiarii Legii 341/2004 – foști eroi-martiri care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, primesc o sumă însemnată – în medie, 2.170 lei lunar, cu 270 de lei mai mult decât în urmă cu zece luni.

La polul opus se află beneficiarii de indemnizații conform Legii 109/2005 - Artiști, în număr de 556, aceștia primind, lunar, 345 lei, cu 1 leu în plus față de finalul anului trecut!

Radu MARIN