Nutriționiștii ieșeni avertizează: „Mare atenție la alimentația copiilor!”

Un ultimii ani, numărul tinerilor care se confruntă cu probleme de sănătate din cauza kilogramelor în plus este în creștere, susțin specialiștii. Astfel, obezitatea apare de la vârste tot mai fragede, iar alimentația și lipsa activității fizice reprezintă principalele cauze care conduc la aceste probleme. Paula Cozma, nutriționist ieșean, a vorbit despre acest subiect și este de părere că principalii responsabili sunt părinții elevilor, care trebuie să fie atenți la alimentația copiilor chiar și când aceștia sunt la școală. „Este greu de controlat alimentația unui copil, mai ales că există tot felul de tentații. Toți tinerii, copiii, sunt atrași de aceste produse de tip fast-food, care nu sunt altceva decât niște bombe calorice. Nu sunt produse hrănitoare, sănătoase pentru organism. Sunt produse care îngrașă, care, în timp, cauzează foarte multe probleme de sănătate. Din păcate, tinerii sunt adepții unei astfel de alimentații. De multe ori nu conștientizează nici adulții pericolele la care se expun, deci nu putem avea mari pretenții la cei mici”, a declarat Paula Cozma, nutriționist ieșean.

Cum îi ferim pe copii de alimentația nesănătoasă?

Nutriționiștii trag un semna de alarmă în rândul părinților și vin și cu mai multe sfaturi importante, care îi pot ajuta să mențină sănătatea minorilor. „În primul rând, părinții trebuie să fie adepții pachețelului cu mâncare. În România nu avem, ca în străinătate, școli cu bucătărie proprie, cu sală de mese. Deci, doar părintele poate controla ce consumă elevul. Metoda pachețelului de acasă este cea mai eficientă. Trebuie să identificăm alimente sănătoase, care să fie pe placul copilului și să le includem în pachețelul pe care acesta îl ia la școală. Din meniu, să spune așa, nu trebuie să lipsească fructele, care îi vor da doza de energie necesară unei zile de studiu. Îi îndemn pe toți părinții, mai ales pe cei care au copilași care se confruntă cu problema kilogramelor în plus, să apeleze la ajutorul unui nutriționist. Astfel, poate fi întocmit un meniu pe placul celui mic, un pachețel consistent și cel mai important, un pachețel sănătos”, a mai spus nutriționistul ieșean.

Au nevoie elevii de bani de buzunar?

Conform specialiștilor, părinții care le oferă bani elevilor nu fac altceva decât să îi încurajeze să consume alimente nesănătoase. „Copilul trebuie să aibă bani de buzunar, dar nu bani de mâncare. Pachetul de mâncare trebuie făcut de părinte. Copilul trebuie să aibă bani de buzunar pentru bilet de autobuz, pentru o eventuală urgență, pentru apă sau alte lucruri și situații neprevăzute. Dacă îi oferi bani unui copil, automat, când îi va fi foame, va intra în primul fast-food”, a încheiat Paula Cozma. Cristian ANDREI