O botoșăneancă a ars de vie în casă

O femeie în vârstă de 65 de ani şi-a pierdut viaţa în urma unui incendiu care a izbucnit, în noaptea de luni spre marţi, într-o casă din localitatea Puţureni, comuna Coţuşca, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, flăcările au fost observate de vecini, însă incendiul a fost anunţat cu întârziere.

"Când au ajuns pompierii, locuinţa ardea în totalitate. Întrucât existau informaţii că proprietara ar putea să fie în interior, echipajele au început imediat căutarea acesteia, concomitent cu acţiunea de stingere a incendiului. Din păcate, femeia a fost găsită decedată într-una dintre încăperi", precizează oficialii ISU Botoşani.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Coţuşca şi Staţiei de Pompieri Săveni, cu două autospeciale de stingere, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Coţuşca.

Incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată lângă materiale combustibile.