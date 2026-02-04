Politehnica Iași se confruntă cu o criză financiară majoră. Drept urmare, conducătorii grupării din Copou au demarat discuții pentru cedarea controlului la club.

Poli Iași a intrat în vară în insolvență, din cauza datoriilor clubului. Formația din Copou a retrogradat în 2025, după ce a fost învinsă de Metaloglobus la baraj.

1,2 milioane euro pentru un club care poate primi 2 milioane de euro anual de la autoritățile locale

Suma solicitată este, conform managerului Florin Briaur, în jurul valorii de 1,2 milioane de euro. Banii nu sunt ceruți pentru asociați, ci pentru acoperirea unor datorii. Dacă aceste restanțe nu vor fi plătite, Poli nu va putea solicita finanțare de la Consiliul Local Iași în acest an.

În ultimii ani, Politehnica a primit sume generoase de la Consiliul Local Iași, surse din cadrul CL spunând că municipalitatea ieșeană e dispusă să continue să ajute clubul, cu circa 2 milioane de euro anual.

Politehnica este în insolvență

În afară de cele 1,2 milioane euro amintite, Politehnica mai are o datorie de circa 4 milioane de euro, care a dus clubul în insolvență. Șefii grupării ieșene sunt însă optimiști că aceste restanțe vor fi reduse după aprobarea planului de insolvență și vor trebui achitate în mai mulți ani.

Poli se bazează pe precedentele de la Dinamo, care a achitat la prima insolvență 700.000 de euro din cele 17,5 milioane de euro datorate, iar la a doua 1,3 milioane de euro din peste 8,5 milioane euro, ori CFR Cluj, unde s-au plătit 5 milioane de euro din 20 de milioane de euro datorate.

Cine sunt acum „patronii” Politehnicii?

Asociații Politehnicii sunt acum Florin Briaur (managerul clubului), Dan Ștefan Cojocaru (vicepreședinte), Cezar Honceriu (managerul Centrului de Copii și Juniori), Cristi Amironesei (antrenor la echipele feminine ale clubului) și Vlad Ciobanu (arbitru de futsal).

Consiliul Director al Politehnicii, format din Cornel Șfaițer (președinte), Ilie Gheorghică, Honceriu, Amironesei și Ciobanu, este un organism decorativ acum, clubul fiind sub umbrela firmei de insolvență Capital Insol SPRL, administratorul judiciar al clubului. Administrator special este Briaur.

Prunea, contrazis

Briaur a contrazis și informațiile avansate ieri de Florin Prunea. Fostul portar spusese că Poli se va închide în zece zile și că jucătorii nu au asigurate mesele. „Nu am luat deloc în calcul varianta neînceperii campionatului, echipa a avut și două mese pe zi, programul de pregătire se desfășoară normal. Vrem să atragem noi oameni lângă club.

Până atunci, sperăm să ne putem derula activitatea bazându-ne pe sponsorii pe care-i avem acum și cu banii pe care sunt optimist că-i vom câștiga în urma procesului de la TAS cu Gheorghiță”, a spus Briaur.

Iașiul este în faliment. În 10 zile închide. Am vorbit și ieri cu Tibi (n.r. - Selymes), dar el nu are ce să facă. Nu mai au nici bani de mâncare. Am înțeles că o desființează și vor să o ia din Liga 4. În maximum 10 zile se pune lacătul. Poli Iași dispare cu totul



- Florin Prunea, despre situația de la Poli Iași

