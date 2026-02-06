* după doi ani de muncă și sprijin constant, o familie cu zece copii din județul Neamț a intrat în noul an cu o casă complet funcțională și cu o mașină * sprijinul a venit prin Departamentul Pro Vita, din cadrul Arhiepiscopia Iașilor

În satul Ruseni, județul Neamț, o familie cu zece copii a început anul cu sentimentul rar al unei etape încheiate la timp: locuința în care trăiesc este, în sfârșit, un cămin așezat, cald și complet utilat, iar ultimele zile au adus și un sprijin decisiv — un autoturism adaptat dimensiunii familiei. Proiectul care le-a schimbat concret viața a însemnat doi ani de muncă și mobilizare și a fost derulat prin Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor, în cadrul Programului de solidaritate pentru familia cu mulți copii „Sfântul Stelian”, prin inițiativa „Dar pentru copii”.

Familia Rica numără 12 membri. Cea mai mică dintre copii, Filofteia, are 8 luni, iar cea mai mare, Elena, este studentă la Farmacie și bursieră Pro Vita Iași. Între ele se află ceilalți copii — preșcolari și școlari — fiecare cu ritmul, pasiunile și talentul lui, într-o casă în care spațiul nu este un moft, ci o condiție de normalitate.

Mama, cadru didactic, s-a dedicat creșterii și educației celor mici, iar tatăl lucrează la combinatul din Săvinești, cu un venit modest. Până nu demult, familia trăia într-o casă veche, cu doar două camere. La îndrumarea părintelui paroh Cătălin-Constantin Damian, tatăl a început construirea unei case noi, însă resursele limitate au făcut ca lucrările să înainteze greu. În momentul includerii în proiect, familia locuia în trei camere nefinalizate, fără bucătărie și baie amenajate, într-un spațiu insuficient pentru nevoile unei familii numeroase.

Cu sprijinul donatorilor și al celor care au răspuns apelului, casa a fost completată pas cu pas, prin intervenții esențiale: au fost demolate două construcții vechi din curte pentru a face loc amenajărilor, parterul și mansarda au fost finisate integral (zugrăveli, parchet, gresie și faianță), camerele au fost mobilate și dotate astfel încât fiecare copil să aibă un spațiu potrivit pentru studiu, odihnă și joacă, iar bucătăria a fost amenajată și echipată cu electrocasnice adecvate unei familii numeroase. În plus, a fost instalată o fosă septică ecologică, s-a construit un adăpost pentru animale — o sursă importantă de hrană curată — și a fost achiziționată o centrală termică, împreună cu anexa necesară și instalația aferentă.

Rezultatul se vede astăzi într-o casă bine rânduită, pregătită să susțină o viață de familie stabilă, în care copiii să crească în siguranță și cu șanse reale la un parcurs normal.

Odată cu această achiziție, proiectul dedicat familiei Rica s-a încheiat, lăsând în urmă nu doar o casă și o mașină, ci o stabilitate câștigată prin efort comun.

Din 2019 până în prezent, prin proiectul „Dar pentru copii” au fost construite sau reabilitate locuințe pentru șase familii numeroase din județele Iași, Botoșani și Neamț. În această perioadă a început și sprijinirea familiei Roșu, o familie cu șapte copii din Vânători, pentru care urmează să fie ridicată o casă de la zero.