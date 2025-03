O femeie a fost rănită, după o explozie, neurmată de incendiu, produsă în judeţul Iaşi

O femeie a fost rănită, sâmbătă, după o explozie, neurmată de incendiu, produsă în locuinţa ei din judeţul Iaşi.

”Asigurări măsuri specifice la o explozie, neurmată de incendiu, produsă într-o casă de locuit din sat Muncelu de Sus, com. Mogoşeşti Siret. Din primele informatii, in urma deflagratiei a rezultat o victimă, o femeie in varsta de 55 ani, conştientă, cu arsuri la nivelul feţei şi a membrelor superioare şi inferioare”, a transmis, sâmbătă, ISU Iaşi.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale, un echipaj de prim ajutor calificat din cadrul Secţiei de Pompieri Paşcani şi un echipaj tip C de la Serviciul Judeţean de Ambulanţa Iaşi.