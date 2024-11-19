O ieșeancă și-a construit o casă cu banii furați de la angajator!

* păgubitul s-a făcut detectiv de nevoie: menajera îl fura sistematic * în doi ani, femeia a comis 11 asemenea fapte * faptul că a recunoscut şi că a cooperat cu organele de anchetă au făcut ca ea să beneficieze din plin de clemenţa judecătorilor: a primit o condamnare de doi ani şi şase luni, cu suspendarea executării pedepsei * în plus, este obligată să restituie sumele sustrase

De voie, de nevoie, Vasile P., un înstărit cetăţean al comunei ieşene Gorban, a trebuit să se şcolească în meseria de detectiv, viaţa sa privată devenind asemenea unui film poliţist, unul din acelea cu suspans prelungit.

Toată povestea a început pe undeva, prin septembrie 2021. Bărbatul nu-şi ţinea banii economisiţi în bancă, ci într-o borsetă ascunsă sub lenjerie, în şifonierul din dormitor. Nu-şi făcea zilnic inventarul, ci doar atunci când apărea o cheltuială neprevăzută. Ştia doar că are acolo o sumă destul de consistentă, de ordinul zecilor de mii.

La un moment dat, a luat la numărat bancnotele din borsetă. Lipseau câteva sute de lei, nu-şi dădea seama cine ar fi putut umbla acolo, avea încredere deplină în membrii familiei, dar şi în menajera sa, Vasilica, o femeie muncitoare, modestă şi plină de bun simţ.

Astfel, în lipsa vreunui suspect, nu s-a hazardat să facă plângere la poliţie. A trecut la monitorizarea mai atentă a conţinutului borsetei. Ajunsese să facă inventarul aproape zilnic. Dar banii au continuat să dispară. Nu toţi deodată, ci sume relativ mici, de câteva sute de lei. Tot niciun suspect. Dar, tenace din fire, omul n-a renunţat, a continuat propria anchetă.

Hoţul misterios, depistat în două săptămâni

Când sumele sustrase în mod sistematic au trecut de pragul a 30.000 lei, Vasile a decis să schimbe tactica. Şi-a cumpărat din Iaşi o cameră de supraveghere video foarte performantă, a montat-o singur, fără a spune cuiva despre iniţiativa sa.

Seara, când ajungea acasă, se retrăgea în dormitor şi studia imaginile surprinse pe parcursul zile. Treaba asta n-a durat mult, doar două săptămâni. În seara de 19 septembrie 2023, truda i-a fost răsplătită. Camera de supraveghere înregistrase două filmuleţe relevante, ambele de câteva zeci de secunde. Sub un minut. În primul, cel de la ora 12.46, se vedea cum în dormitor intră menajera, se duce direct la şifonier, scotoceşte acolo, după care dispare în grabă.

La ora 13.39, Vasilica a revenit în dormitor, dar n-a mai deschis şifonierul. Ceva o făcuse să renunţe, deşi în casă nu se afla niciun membru al familiei. Caz rezolvat.

A două zi, Vasile a mers la poliţie, acolo a întocmit sesizarea şi a depus DVD-ul cu cele două filmuleţe. Probe indubitabile, agenţii n-au mai avut ce investiga. Şi nici procurorul de caz, rechizitoriul ajungând în instanţă pe 15 noiembrie.

O casă, din banii sustraşi în decursul celor doi ani. Plus întreţinerea celor cinci copii

Familia Vasilicăi e una dintre cele mai sărace din sat. Femeia, total neşcolarizată, îşi câştiga existenţa din activitatea de menaj prestată în gospodăria lui Vasile. Asta, de aproximativ opt ani. Soţul ei munceşte cu ziua, pe la diverşi gospodari, niciun venit stabil. Cu toate astea, spre mirarea sătenilor, Vasilica şi ai ei aveau un standard de viaţă mai mult decât rezonabil. Cei cinci copii minori, bine îmbrăcaţi, bine hrăniţi, mereu cu bani de buzunar la ei.

Culmea, în perioada septembrie 2021 - iulie 2023, Vasilica şi soţul ei şi-au ridicat o casă de toată frumuseţea. Nimeni din sat nu-şi putea explica miracolul, bunăstarea menajerei devenise subiect la ordinea zilei în cârciumele din localitate.

Pe parcursul judecăţii, inculpata a explicat cu lux de amănunte cum de a ajuns să fure şi ce a făcut cu banii. A mărturisit că cea mai mare sumă sustrasă, 4.000 lei, a fost atunci când a turnat şapele la casă.

Faptul că a recunoscut şi că a cooperat cu organele de anchetă au făcut ca ea să beneficieze din plin de clemenţa judecătorilor. Asttfel, prin sentinţa pronunţată vinerea trecută, Vasilica a primit o condamnare de doi ani şi şase luni, dar cu suspendarea executării pedepsei. Bineînţeles, este obligată să restituie sumele sustrase. Marcel FLUERARU