O întreagă familie a ajuns la spital, din cauza ciupercilor

* 6 persoane din aceeaşi familie, dintre care doi copii de 5 şi 11 ani, părinţii de 34 şi 37 de ani, şi bunicii, de 59 şi 62 de ani, au fost internate în două spitale ieșene, după ingestia de ciuperci * doi copii și doi adulți au rămas în grija medicilor

În doar 48 de ore, zece persoane au ajuns în stare gravă la spital. După ce au mâncat ciuperci culese din pădure, cele zece persoane au suferit toxiinfecţii alimentare. Printre cei care au ajuns la spital sunt şi copii.

O întreagă familie din localitatea Tansa, formată din bunici, părinţi şi copii cu vârste cuprinse între 5 şi 11 ani, au ajuns la spitalele din Iaşi. Adulţii au fost duşi la UPU de la Spitalul Sf Spiridon, iar copiii, la Spitalul de Pediatrie. „Este vorba despre o intervenţie în localitatea Tansa, unde 6 persoane din aceeaşi familie, dintre care doi copii de 5 şi 11 ani, părinţii de 34 şi 37 de ani, şi bunicii, de 59 şi 62 de ani, au avut manifestări digestive la o oră după ingestia de ciuperci. Manifestările au fost: stare generala influenţată de greaţă, vărsături, diaree. Au fost aduşi în două spitale din Iaşi, cu maşina de victime multiple şi ambulanţe, unde au fost evaluaţi şi trataţi iniţial în Urgenţe. Dintre adulţi, bărbaţii au rămas internaţi”, a spus dr. Diana Cimpoeşu.

Copiii sunt în continuare în spital, unde sunt ţinuţi sub observaţia medicilor.

La o diferenţă de 24 de ore, ciupercile au făcut victime şi printre membrii unei familii din Iaşi,

După ce au mâncat ciuperci cumpărate de pe tarabele din piaţă, trei fraţi din Iaşi au avut nevoie de internare în spital. Din fericire, după ce au primit tratamentul necesar, starea lor s-a ameliorat. „Trei fraţi, cu vârste de 15, 22 şi 27 de ani, din Iaşi, au avut nevoie de intervenţie medicală. La fel, cei doi adulţi au ajuns la UPU Spiridon, iar cel de 15 ani la Spitalul Sf. Maria. Aceleaşi manifestări, apărute la aproape două ore de la ingestia de ciuperci. Evoluţia lor e favorabilă”, a spus prof. dr. Diana Cimpoesu, medic coordonator UPU SMURD Iaşi.

Medicii avertizează că intoxicarea cu ciuperci poate avea consecinţe grave asupra organelor, cele mai afectate fiind rinichii, ficatul şi sistemul nervos. Ei recomandă să cumpărăm ciuperci doar din surse de autorizate. Laura RADU