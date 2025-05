O nouă ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc

Organizatorii Festivalului Serile Filmului Românesc (SFR) au anunțat perioada în care va avea loc ediția cu numărul 16. Evenimentul, extrem de apreciat de către iubitorii filmului românesc, se va desfășura în perioada 6 – 10 august 2025. Astfel, Iașul devine, din nou, un punct important de întâlnire pentru cinefili, artiști, dar și pentru iubitorii de cultură din toată țara și nu numai.