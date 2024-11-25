Șoferi, atenție ce postați pe rețelele de socializare! Amenzile sunt uriașe!
Pagina principală Moldova O păşcăneană a bătut un bărbat şi i-a sustras telefonul

Păşcăneana Rada A. şi iubitul ei, Florin S., au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de „tâlhărie calificată”, respectiv „lovire sau alte violenţe”, faptele petrecându-se în plin centrul municipiului, în după-amiazade 21 noiembrie 2022. Cei doi l-au acostat pe un anume Ionel O., Florin i-a cerut, pe un ton ameninţător, nişte ţigări şinişte bani de băutură, cetăţeanul a refuzat şi s-a ales cu câteva palme de la bărbat. Femeia s-a dovedit mult mai dură. A dat cu pumnul, apoi, după ce Ionel a căzut, a continuat să lovescă, folosindu-se eficient de ambele picioare. Disperat, acesta a scos telefonul din buzunar, încercând să sune la 112, dar n-a mai apucat. Rada i l-a smuls din mână, i-a mai dat un şut, totul sub privirile admirative ale iubitului ei.

Într-un final, cuplul a părăsit zona, victima şi-a revenit, a făcut plângere la poliţie, iar autorii au fost identificaţi în urma studierii imaginilor surprinse de către camerele de supraveghere din zonă. Nefiind vorba de vreo pagună însemnată, prejudiciul a fost recuperat între timp, cei doi vor fi judecaţi în stare de libertate. Claudiu CONSTANTIN

