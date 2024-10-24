O să aveți surprize: Marcel Ciolacu anunță că de la anul s-ar putea merge la Suceava pe autostradă!

Premierul Marcel Ciolacu anunță că din 2025 moldovenii vor putea merge la Suceava pe autostradă. Demersurile pentru legarea Sucevei la A7 au fost deja făcute.

Am o groază de proiecte cu domnul Șoldan. M-a luat și domnul primar m-a scos la careu. În acest moment s-a dat drumul la licitație cu extindere de la A7. În viitor dacă merge în același ritm cum merge A7 s-ar putea să aveți surprize plăcute. La A8 s-au mișcat lucrurile bine, a spus Ciolacu astăzi.

Pe autostrada Moldovei e mobilizare fără precedent

Una dintre problemele pe care românii le-au identificat în ultimii 30 de ani a fost lipsa autostrăzilor, dar mai ales ritmul lent în care se lucra la marile proiecte de infrastructură. În ultimii ani situația s-a schimbat, iar acum s-a atins o bornă istorică pe una dintre cele mai așteptate autostrăzi din România, Autostrada Moldovei A7: se lucrează concomitent pe toate cele 13 tronsoane ale acestei autostrăzi între Ploiești și Pașcani. Cu o lungime totală de 320 de kilometri, Autostrada Moldovei va lega regiunile istorice ale României, Moldova de Muntenia.