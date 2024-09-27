O sută de specialiști în neuroștiințe și-au dat întâlnire la Iași

Personalităţi din domeniul neuroştiinţelor se întâlnesc la Iaşi, în perioada 9-12 octombrie, când este organizată a VI-a ediţie a Congresului Naţional de Neuroştiinţe Moderne din România. 100 de speakeri vor discuta despre „Neuroştiinţele în Serviciul Pacientului”.

La evenimentul care se va desfăşura la Hotel Ramada, participă, onsite şi online, personalităţi din domeniul neuroştiinţelor, din ţară cât şi străinătate, asistenţi medicali, psihologi, psihiatrii, studenţi. Ei vor discuta despre provocările din neurochirurgie, neurologie, neurooftalmologie, neurorobotică, neuroradiologie, neuroanatomie patologică, oftalmologie, recuperare medicală, medicină de urgenţă. „Tematica generală a Congresului din acest an va acoperi întregul domeniu al neurochirurgiei, al neurologiei şi al neuroştiinţelor şi va pune accent pe cele mai recente progrese din fiecare domeniu”, a spus prof.univ. Lucian Eva, preşedintele Congresului Naţional de Neuroştiinţe Moderne din România.

În cadrul evenimentului va fi organizată şi o nouă ediţie a manifestării ştiinţifice intitulat[ Zilele Medicale ale Spitalului Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. „Congresul Naţional de Neuroştiinţe Moderne ne oferă o mare oportunitate de a ne alătura experţilor, profesorilor şi practicienilor, în jurul celor mai importante dezbateri despre neuroştiinţe din lumea de azi, care vor atrage o gamă largă de gânduri, cercetări şi practici din diferite specialităţi pentru a analiza şi revaloriza convingerile de lungă durată, atitudinile şi modurile de explorare în neuroştiinţele moderne”, a declarat prof.univ. Lucian Eva.

În cadrul lucrărilor celei de a VI-a ediţie a Congresului Naţional de Neuroştiinţe Moderne din România, vor fi susţinute o sută de prezentări ştiinţifice. „Ediţia din acest an a Congresului Naţional de Neuroştiinţe Moderne din România va include un simpozion dedicat bolilor rare şi autoimune - Simpozionul Naţional de Neuroştiinţe Moderne Bolile Rare şi Autoimune. Noi tendinţe în diagnostic şi tratament ce va oferi prilejul de a milita pentru un progres real la nivel local şi naţional al acţiunilor şi intervenţiilor menite să îmbunătăţească calitatea serviciilor medicale de diagnostic şi tratament pentru bolile rare şi să asigure egalitatea de şanse în integrarea socială a pacienţilor diagnosticaţi cu o boală rară, precum şi un simpozion dedicat atrofiei musculare spinale - Simpozionul Naţional de Neuroştiinţe Moderne Atrofia Musculară Spinală la Adult. Abordare practică şi opţiuni terapeutice. Subiectele abordate în cadrul sesiunilor de prezentare a acestui simpozion vor fi bolile musculare, ale nervilor periferici, posibilităţi de diagnostic şi tratament precum şi necesitatea echipei multidisciplinare. Sunt sigură că excelenţa academică a lucrărilor va contribui ca acest eveniment să fie unul cu adevărat memorabil şi că vom avea privilegiul de a descoperi aici, la Iaşi, nu numai pagini marcante de istorie, ci şi o tradiţie remarcabilă a şcolii româneşti de Neurochirurgie şi Neurologie”, a transmis dr Florentina Danciu, preşedintele executiv al Congresului. Laura RADU