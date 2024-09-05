Oameni, locuri, fapte din istoria Iașului

Muzeul Municipal „Regina Maria”, cu sprijinul Primăriei Iași și în parteneriat cu Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, organizează vineri, 6 septembrie, și sâmbătă, 7 septembrie, Conferința „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții”. 28 de comunicări științifice despre istoria Iașului și a împrejurimilor sale, trei lansări de carte, două vernisaje și un film documentar – iată conținutul sintetic al evenimentului.

Iașul a fost dintotdeauna un oraș fermecător, cu o istorie spectaculoasă și o cultură bogată, cu locuri și clădiri maiestoase, dar și misterioase. Muzeul Municipal „Regina Maria” propune în fiecare an cunoașterea unor pagini noi din viața urbei de pe cele șapte coline, într-o conferință ce înseamnă, în fapt, un evantai de evenimente circumscrise temei principale. „Din istoria orașului Iași: oameni, locuri, instituții” este genericul celei de-a V-a ediții, care se va desfășura în două zile, pe 6 și 7 septembrie 2024. Deschiderea oficială va avea loc în Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași, vineri, de la ora 9:00. „În cadrul acestei prime reuniuni vom prezenta activitatea și publicațiile muzeului nostru. Va fi lansat ultimul buletin Ioan Neculce, revista care ne caracterizează și pe care o ducem mai departe. Este seria a treia, după ce prima serie aparține primului muzeu al orașului, înființat de Gheorghe Ghibănescu. Tot vineri dimineața, vom propune publicului interesat două volume de mare valoare ale acad. Gheorghe Cliveti, din seria Contribuții la sinteza de istorie modernă, volumul 1: Sisteme de State, Concertul European, Marile Alianțe și Originile Primului Război Mondial și volumul 2: «Emergența României – acțiune națională și implicații europene». Prin toate acestea vrem să arătăm că Iașul a avut rolul său în cele mai mari evenimente istorice ale României”, ne-a spus dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal.

La sediul acestuia, de pe strada Zmeu numărul 3, de la ora 14:00, comunicările vor fi prezentate pe mai multe secțiuni: „Orașul prin instituții și structuri sociale”, „Orașul în timpuri de pace și război”, „Orașul în comunism”, „Orașul în evocări și documente de arhivă”, „Orașul în detalii: obiecte, patrimoniu, vestigii, pasiuni”, „Oameni din trecut și locuri din prezent”. Lucrările au ca autori cercetători de la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române, cadre didactice de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” și, bineînțeles, muzeografi ieșeni.

Viața în familiile boierești de odinioară, în file de carte

Vineri după-amiază, de la ora 17:00, la Muzeul Municipal, va avea loc un atractiv eveniment editorial. Istoricul Narcis Dorin Ion, directorul general al Muzeului „Peleș” de la Sinaia, ne propune volumul „Conace și familii boierești din Moldova”, care va fi prezentat de acad. Georgeta Filitti și de prof. univ. Mircea Ciubotaru. Cartea prezintă istoria familiilor Ghica-Deleni, Rosetti și Ghica-Trifești, legată de cele trei moșii și conace din Moldova care le-au aparținut, respectiv: Deleni, Căiuți și Trifești. Ziua de vineri se va încheia cu film și muzică.

La ora 20,00 va fi proiectat eseul cinematografic „Deschideri”, semnat de regizorul Violeta Gorgos, de la TVR Iași, în care descoperim uși și ferestre ale unor clădiri ieșene de poveste, după care va avea loc un recital de muzică folk susținut de Cezar Popescu, pe versuri ale poeților ieșeni.

Ziua a doua a Conferinței va fi deschisă, la ora 9:00, la sediul Muzeului Municipal, cu vernisajul expoziției „Paftale, Artă, Istorie, Simbol”, realizată împreună cu Muzeul Național de Artă al României, curator fiind doamna cercetător dr. Carmen Tănăsoiu. În continuare, publicul va putea admira expoziția „Mărturii arheologice: Iașul de la medieval la contemporan”, prezentată de cercetător dr. Adriana Miron. Alte evenimente din viața orașului vor fi creionate într-o nouă serie de comunicări științifice, care va fi încheiată la ora 12:45 prin lansarea cărții „Belcești, studiu monografic”, autor prof. Gheorghe Enache. „Această conferință se adresează tuturor celor care sunt interesați de istoria orașului Iași – elevi, studenți, cadre didactice etc. Ne dorim foarte mult să avem o asistență numeroasă, care să afle lucruri noi, dar care să și participe cu întrebări pe subiectele abordate, cum ar fi, de exemplu, aducțiunile de apă ale așezării, istoria străzilor, a caselor, a personalităților care au trecut pe aici. Va fi un evantai foarte larg de informații”, a subliniat dr. Aurica Ichim, directorul Muzeului Municipal.

Vasile ARHIRE