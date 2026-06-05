Oaspeți la Ziarul Evenimentul, de Ziua Învățătorului

Elevii clasei a II-a de la Școala Erbiceni au petrecut Ziua Învățătorului la Iași, într-o experiență de educație non-formală gândită de învățătoarea Andreea Dascălu. Pentru copii, ziua nu a însemnat doar o excursie, ci o întâlnire directă cu orașul, cu presa, cu istoria și cu locurile care pot transforma învățarea într-o experiență memorabilă.

Prima oprire a fost la Ziarul Evenimentul, unde elevii au aflat cum se construiește o știre și ce înseamnă munca dintr-o redacție. Copiii au descoperit că o informație bună pornește de la întrebări simple, dar importante: cine, ce, unde, când, cum și de ce. Au aflat de ce jurnalistul trebuie să fie atent, curios și corect și cum se transformă un fapt observat într-un text clar pentru cititori.

Cum se scrie o știre, explicat pe înțelesul copiilor

Pentru elevii de clasa a II-a, vizita la redacție a fost o lecție practică despre comunicare. Au văzut locul în care se discută subiectele, se caută informații și se pregătesc articolele pentru public. Într-o perioadă în care copiii intră devreme în contact cu informațiile din mediul online, astfel de întâlniri îi ajută să înțeleagă diferența dintre o poveste, o părere și o știre verificată.

Inițiativa învățătoarei Andreea Dascălu pune accent pe educația prin experiență. Dincolo de manuale și caiete, copiii au nevoie să vadă cum funcționează lumea reală, să pună întrebări și să descopere profesii, instituții și locuri care le pot deschide curiozitatea.

De la redacție la Muzeul Mitropoliei

După vizita la Ziarul Evenimentul, unde au primit daruri pregătite special pentru ei de către donatori și de către Petronela Ciopeică, o doamnă specială care a ales să-și petreacă o parte din ziua de naștere alături de ei, elevii au mers la Muzeul Mitropoliei, unde au descoperit o parte din istoria și patrimoniul Iașului. Pentru copii, obiectele, spațiile și poveștile întâlnite acolo au completat firesc lecția începută în redacție: orașul poate fi citit ca o carte, dacă știi să privești și să întrebi.

Programul a inclus și alte locuri fascinante din Iași, transformând Ziua Învățătorului într-o zi a descoperirii. Elevii din Erbiceni au avut ocazia să vadă orașul nu doar ca destinație, ci ca spațiu de învățare.

O zi despre curiozitate și educație vie

Vizita elevilor de la Școala Erbiceni arată cât de importantă este educația non-formală, mai ales la vârste mici. O redacție poate deveni o lecție despre adevăr și comunicare. Un muzeu poate deveni o lecție despre memorie. O plimbare prin Iași poate deveni o lecție despre comunitate, istorie și apartenență.

Copiii s-au întors acasă cu informații noi, întrebări și povești de spus. Iar aceasta este, poate, una dintre cele mai frumoase forme de învățare: aceea în care școala iese din clasă și îi lasă pe copii să descopere lumea direct, cu ochii lor. Maura ANGHEL