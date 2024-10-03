Ofertă încă generoasă pe piața ieșeană a muncii

* mai sunt vacante 954 posturi * pentru prima dată, după multă vreme, se îngustează plaja de oferte pentru necalificaţi * singurul domeniu neafectat, construcţiile * o oportunitate în plus pentru cei cu studii superioare - tehnician devizier * situaţie complicată la nivel continental, unde există o singură noutate: tapiţer în Finlanda

După luni întregi de trend ascendent, când s-a depăşit binişor numărul de 1.000 locuri de muncă disponibile, centralizatorul de miercuri, 2 octombrie, al AJOFM Iaşi arată o scădere semnificativă a ofertei de lucru la nivelul judeţului. Acum, sunt vacante doar 954 posturi (săptămâna trecută erau 983). Singurul domeniu neafectat, de altfel şi cel mai important angajator din judeţ - construcţiile. Aici, dimpotrivă, necesarul de personal e în creştere uşoară (503/501). E, în continuare, mare nevoie de asamblor-montatori profile din aluminiu şi geam termopan, betonişti, montatori de structuri metalice, dulgheri, electricieni, faianţari, fierar-betonişti, instalatori, lăcătuş-mecanici, sudori, tâmplari, zidari şi zugravi. În rest, contracţii pe linie. Mai mici (comerţ 20/22, HoReCa 28/29) sau mai mari (servicii altele 291/303, industrie 55/73). Aceeaşi situaţie de data trecută în transporturi (0), tot nimic în asigurări, agricultură şi sănătate.

Surprinzător, o oportunitate în plus pentru cei cu studii superioare (151/150). E vorba de un job ca tehnician devizier. Absolvenţii de facultate îşi mai pot găsi un angajament ca agent de vânzări (transporturi), cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, expert în achiziţii publice, geograf, ingineri (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, peisagist, programator, proiectant arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Pentru prima dată, după multă vreme, se îngustează plaja de oferte pentru necalificaţi. Mai au următoarele opţiuni: în construcţii (oameni buni la toate), ca agent de curăţenie clădiri şi nijloace de transport, ajutor de bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător-descărcător sau manipulant mărfuri

Numărul locurilor de muncă disponibile în Europa aproape că s-a înjumătăţit

Nici la nivel continental, lucrurile nu stau pe roz. Aici, prăbuşirea ofertei de muncă e şi mai mare. De la 162 posturi înregistrate săptămâna trecută pe platforma EURES, acum mai sunt valabile numai 97. Au dispărut de pe listă toate cele 53 din Norvegia, apoi Belgia (16/20), Olanda (10/13) şi Estonia (2/5) încep, încet-încet, să-şi acopere necesarul de personal. Singurul loc de muncă nou apărut este postul de tapiţer în Finlanda. Salariu, 15 euro brut pe oră.

În rest, nimic schimbat de câteva săptămâni. Mai figurează pe platforma EURES Letonia (30), Austria (25), Germania (10), Malta (2) şi Irlanda (1). Claudiu CONSTANTIN