Opera Iași, spectacol extraordinar la a 68-a aniversare

Opera Națională Română din Iași își celebrează cea de-a 68-a aniversare printr-un eveniment de o deosebită eleganță, un omagiu adus primei sale reprezentații, Tosca de Giacomo Puccini, care a deschis porțile instituției în 1956. Tradiția rememorării acestui moment esențial este dusă mai departe an de an, pe 3 noiembrie, când opera pucciniană își recapătă locul de onoare pe scena Sălii Mari. Legătura dintre această zi specială și premiera mondială din 1900, desfășurată la Teatrul Constanzi din Roma, este cu atât mai profundă, deoarece atunci, pe aceleași acorduri, Hariclea Darclée, renumita soprană română, a întruchipat-o pentru prima dată pe Floria Tosca, captând inimile celor prezenți.

Pentru acest an, Opera Națională Română din Iași oferă publicului două reprezentații ale operei Tosca, programate în serile de sâmbătă și duminică, ambele de la ora 18:30. Managerul interimar, Andrei Fermeșanu, rememorează cu emoție și gratitudine contribuțiile celor care au așezat bazele acestei instituții, amintind că „fără ei, drumul pe care a pășit Opera nu ar fi fost la fel de prețuit.” Acest omagiu adus fondatorilor este completat prin încercarea constantă de a aduce pe scenă noi producții memorabile, menite să consolideze legătura dintre trecut și prezent și să ofere o experiență artistică pe care publicul să o păstreze în memoria afectivă.

Luna noiembrie va fi o adevărată desfătare pentru iubitorii de muzică și cultură, un periplu de evenimente ce surprinde esența tradiției și inovației, menite să inspire și să captiveze. Opera Iași va încânta audiența cu rafinamentul Concertului la Palat, pe 5 noiembrie, găzduit de Palatul Culturii, unde ecourile muzicii vor umple impunătoarea sală cu sunete vibrante și elegante. Urmează spectacolul de balet Romeo și Julieta de Serghei Prokofiev, prezentat pe 7 și 9 noiembrie în Sala Mare, o reîntâlnire cu emoțiile tinereții și ale iubirii tragice, traduse în pași de dans și partituri uluitoare. În mijlocul lunii, Opera oferă publicului o incursiune unică în universul teatrului și al scenografiei, prin conferința Scena și culisele. Ieri și azi, susținută de Ioan Holender și Sever Voinescu, două voci ale culturii care vor deschide o fereastră spre istoria fascinantă a scenei. Spre finalul lunii, în Săptămâna Madama Butterfly, publicul va putea admira o nouă montare a operei lui Giacomo Puccini, în trei seri dedicate acestui spectacol complex și emoționant.

Cu o viziune artistică menită să păstreze echilibrul între tradiție și modernitate, Opera Națională Română din Iași continuă să ofere spectacole care nu doar încântă, ci transformă, consolidându-și astfel renumele și farmecul într-un spațiu cultural care celebrează esența artei lirice. Reprezentațiile oferite în această lună reprezintă un rafinat tribut adus unei istorii de 68 de ani, într-o atmosferă de respect și prețuire pentru cei care au dat viață acestei instituții și pentru publicul care, la rândul său, dăinuie memoria spectacolelor într-un colț aparte al sufletului.

Maura ANGHEL