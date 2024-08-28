Oportunități de angajare în Suedia pentru specialiștii în IT

Administratorul public al Municipiului Iași, Ciprian Bostan, participă în această perioadă la Misiunea Economică „Afaceri.ro Suedia 2024”, eveniment care reprezintă o importantă oportunitate pentru antreprenorii români, inclusiv pentru cei din județul Iași, de a explora piața nordică, de a stabili conexiuni valoroase și de a descoperi inovațiile suedeze.

În prima zi a manifestării, administratorul public al Municipiului Iași s-a întâlnit la sediul Camerei de Comerț din Stockholm cu Theresa Ryberg - Head of the International Trade Department Of Sweden. „Formatul întâlnirii a fost unul degajat, cu participanții așezați atât la mese joase, cât și într-un mic amfiteatru. Suedia e o țară mică, cu un standard de viață ridicat, care este dependentă de exporturi. Nu există programe de sprijinire a companiilor, cu excepția kbow-how-ului oferit pentru firmele mici care doresc să exporte. De aceea, membership-ul firmelor în orice formă de asociere de business este gratuit. Pe de altă parte, fiind extrem de pragmatici, întâlnirile de afaceri ale suedezilor sunt clar prestabilite și delimitate în timp. După discutți, pot spune că interesul cel mai evident și rapid pentru Iași ar fi cel legat de sectorul IT, Suedia fiind o țară complet digitalizată, necesarul de specialiști IT nefiind acoperit”, a declarat Ciprian Bostan, la finalul vizitei.

Cu ocazia participării la Forumul de afaceri care se desfășoară la Stockholm, reprezentantul Municipiului Iași a avut o întâlnire la sediul Ambasadei României în Suedia cu Excelența Sa Daniel Ioniță, ambasadorul țării noatre în Suedia, și cu Excelența Sa Herese Hyden, fost ambasador al Suediei în România, precum și cu Lennart Eriksson, președintele Fundației „Star of Hope International”, Cetățean de onoare al Municipiului Iași. „Cu acest prilej, am celebrat 35 ani de colaborare româno- suedeză în domeniul serviciilor sociale, în special al sprijinirii copiilor cu dizabilități, prin Fundația Star Of Hope România, cu sediul în Iași, condusă cu maximă implicare și dedicare de doamna Aurora Vatamaniuc, cu care Primăria Municipiului Iași a avut de la început o relație de parteneriat întărită puternic în ultimii ani”, a precizat Ciprian Bostan, care a subliniat că în cadrul întâlnirii de la Ambasadă a transmis din partea Municipiului Iași și a primarului Mihai Chirica felicitări și angajamentul de susținere în continuare a misiunii nobile asumate de fundația „Star of Hope Internatiomal”. Dan CONSTANTINESCU