Opt ani de puşcărie. A secţionat splina fratelui întors din străinătate

* a fost suficientă o singură lovitură, cu un cuţit lung şi bine ascuţit, pentru a scoate maţele * condamnatul mai trebuie să plătească şi cheltuielile de spitalizare, aproape 11.000 lei

În total erau zece fraţi, unul a murit cu ani în urmă, patru sunt plecaţi la muncă în străinătate, alţi patru şi-au ridicat propriile case în vecinătatea celei bătrâneşti in Perieni, comuna Probota, acolo unde locuiesc mama lor şi mezinul, Laurenţiu. Casa bătrânească e compusă din două camere şi două holuri, plus, evident, bucătăria şi baia, doar norocul a făcut ca ea să nu devină locul unui fratricid.

Dumitru, unul dintre cei aflaţi în străinatătate, s-a întors în sat, nu doar pentru a petrece sărbătorile de iarnă, ci şi ca să-şi schimbe cartea de identitate, care expira la începutul acestui an. Între el şi mezinul Laurenţiu relaţiile erau tensionate de mai multă vreme, de fiecare dată când se întâlneau, se puneau pe băut, apoi treceau la înjurături reciproce, ameninţări cu moartea, chiar schimburi de pumni. În seara de 21 ianuarie a fost cât pe ce să se ajungă la omor.

După un pet de 2,5 litri de bere şi jumătate de bidon de vin alb, au început reproşurile. Dumitru , că de ce Laurenţiu nu se mută în casa fratelui decedat, care şi-aşa e pustie, şi preferă să trăiască pe spatele mamei. Lurenţiu, că de ce Dumitru nu s-a dus acolo să stea, pe perioada celor câteva săptămâni petrcute în România.

Abia trecuse de miezul nopţii, când cearta a ajuns la apogeu. Cei doi s-au ridicat de la masă, Dumitru a încercat o lovitură de pumn, dar Laurenţiu a fost mai iute. Scosese, ceva mai înainte, fără să fie observat, un ditamai cuţitul de bucătărie, unul cu lama lungă de 15 cm, foarte bine ascuţit. Cuţit cu care şi-a spintecat, la propriu, fratele. Dintr-o singură lovitură, i-a scos maţele şi i-a secţionat splina. Mama lor a intrat în cameră la momentul oportun, împiedicându-l pe Laurenţiu să mai dea o dată cu cuţitul. A sunat la 112 şi, imediat, au ajuns la faţa locului echipajele de ambulanţă şi poliţie. Cuţitarul de ocazie a fost încătuşat pe loc, iar Dumitru a ajuns, în stare gravă, la spital.

Judecat pentru tentativă de omor asupra unui membru de familie, Laurenţiu a fost judecat şi găsit vinovat. A primit o pedeapsă extrem de dură. Opt ani de închisoare şi obligaţia de a achita costurile de spitalizare ale lui Dumitru, respectiv suma de 10.978,61 lei, la care se adaugă dobânda de referinţă a BNR, ce se va calcula de la data de 22.01.2024 până la data achitării integrale a prejudiciului. Claudiu CONSTANTIN