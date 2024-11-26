Pașcaniul, sub ocupație PNL – AUR. Deputatul Muraru a girat al doilea parteneriat toxic!

Încă o dovadă a parteneriatului toxic dintre PNL și AUR. Cu două voturi ale AUR, primarul PNL de la Pașcani și-a impus propriul viceprimar. PSD Pașcani denunță această alianță PNL – AUR rezultată în urma negocierilor pe sub masă. PSD Pașcani nu a participat la momentul votului și a părăsit sala în care avea loc ședința de Consiliu.

La întrunirea de astăzi a deliberativului local, primarul PNL din Pașcani a supus la vot, unul secret, alegerea viceprimarului municipiului. Cei 7 aleși locali ai PSD și cel al Pro România au ieșit din sală. Cei 8 consilieri ai PNL prezenți și cei doi ai AUR au votat alegerea viceprimarului, tot de la PNL, în persoana fostului administrator public al Pașcaniului.

Parteneriatul PNL – AUR de la nivelul Consiliului Local este o alianță doar în beneficiul celor două partide și contra intereselor pășcănenilor. „Consilierii PSD nu au participat la vot întrucât nu acceptă discuții și negocieri de culise. Tot ceea ce ne dorim este transparență publică. Așa cum am mai spus, aleșii locali PSD vor fi vocea Opoziției. Vom sancționa orice derapaj al actualei administrații peneliste”, a declarat Dragoș Ionescu, președintele organizației PSD Pașcani.

Derapajul PNL Pașcani vine la doar câteva săptămâni după ce, la nivelul Consiliului Județean Iași, liberalul Costel Alexe și-a impus ambii vicepreședinți tot cu votul AUR.

„Câtă ipocrizie. Alexandru Muraru, șeful formal al PNL Iași, urlă ca din gură de șarpe la adresa AUR însă, pe la spate, dă mâna cu extremiștii. Pentru Muraru, cei din AUR devin frecventabili când interesele de partid și de grup ale celor din PNL o cer”, a afirmat Bogdan Cojocaru, președintele organizației județene a PSD Iași.

(Comandat de Partidul Social Democrat – PSD, Organizația Județeană Iași. Executat de Ziarul Evenimentul SRL, portal: www.ziarulevenimentul.ro, CMF: 11240017)