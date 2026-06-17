Pacienții cu cancer așteaptă și 3 ani pentru tratamente noi!

Din cele 56 de medicamente oncologice aprobate la nivel european în perioada 2021–2024, doar 11 au ajuns, la începutul acestui an, la pacienții din România. Și mai grav, toate aceste terapii disponibile au fost autorizate încă din 2021–2022, în timp ce niciun medicament nou, aprobat în 2023 sau 2024, nu a intrat încă în tratamentul bolnavilor români.

În medie, un pacient din România așteaptă peste 1.060 de zile - aproape trei ani de luptă cu boala - până când un medicament inovator devine compensat și accesibil. În Uniunea Europeană, această perioadă este semnificativ mai mică: 655 de zile. Diferența nu mai este doar statistică, ci devine, pentru mii de pacienți, o chestiune de viață și de moarte.

În județul Iași, situația capătă o dimensiune și mai apăsătoare: peste 18.400 de persoane sunt în evidențe cu diverse forme de cancer, cea mai mare parte fiind tratată la Institutul Regional de Oncologie Iași (IRO), una dintre cele mai importante unități medicale oncologice din țară. În spatele acestor cifre se află mii de familii care trăiesc zilnic sub presiunea timpului, a diagnosticelor și a lipsei accesului rapid la terapii moderne.

Specialiștii trag un semnal de alarmă: deși medicina oncologică a înregistrat progrese spectaculoase la nivel global - cu beneficii estimate la peste 29 de miliarde de euro în UE și peste un milion de ani de viață câștigați în ultimul deceniu - România rămâne mult în urmă în privința accesului real la inovație.

Diferențele se văd dramatic în statistici: în melanomul metastatic, rata de supraviețuire la 5 ani a crescut de la 5% la 52% într-un deceniu la nivel internațional, însă accesul la aceste progrese rămâne întârziat pentru pacienții români.

Reprezentanții industriei farmaceutice explică faptul că, după evaluarea pozitivă a unui medicament, mai trec în medie încă 440 de zile până la includerea pe lista de compensate - un interval considerat critic într-o boală unde fiecare lună contează.

Printre cauzele majore sunt indicate blocajele legislative, întârzierile în actualizarea listelor de compensare și subfinanțarea sistemului. În plus, contractele cost-volum sunt afectate de constrângerile bugetare ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Pentru pacienții din Iași și din întreaga țară, aceste întârzieri nu sunt doar cifre într-un raport, ci timp pierdut într-o luptă în care medicina modernă există - dar nu ajunge la timp. Nicoleta ZANCU