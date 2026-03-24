Palatul Culturii din Iași testează un nou proiect Erasmus dedicat educației muzeale. Activitate specială pentru profesori, formatori și educatori culturali

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, partener în proiectul de cooperare Erasmus Plus „ONE Culture - Overcoming Nationalism and Euroscepticism through Culture”, organizează marți, 25 martie 2026, de la ora 11.00, la Palatul Culturii, o activitate de învățare destinată profesioniștilor din zona educației muzeale și culturale. Inițiativa vizează formatori, profesori, educatori muzeali și alți specialiști care lucrează în domeniul educației adulților.

Potrivit organizatorilor, scopul principal al întâlnirii este testarea la nivel național a modulelor dezvoltate în cadrul proiectului, atât pentru traineri, cât și pentru cursanți. Aceste instrumente educaționale au trecut deja printr-o primă etapă de verificare practică în timpul activității internaționale de învățare desfășurate la Palatul Culturii din Iași în perioada 4 - 6 februarie 2026.

Prin acest nou eveniment, Iașul își consolidează poziția de pol cultural și educațional implicat activ în proiecte europene care depășesc simpla promovare a patrimoniului și merg spre formare, dialog intercultural și inovare în educație. Miza proiectului este una actuală: folosirea culturii ca instrument de apropiere între comunități și de depășire a reflexelor naționaliste sau eurosceptice.

„Prin toate proiectele europene derulate, Palatul Culturii continuă să ducă mai departe, dincolo de granițele țării, faima patrimoniului național, dar și să fie mereu prezent în conștiința comunității”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii Iași - Complexul Muzeal Național „Moldova”.

Proiectul „ONE Culture” are o durată totală de 24 de luni și este coordonat de European Network of Comics Representatives and Entrepreneurs (ENCRE) din Belgia. Din parteneriat mai fac parte organizații din Italia, Franța, Austria, Olanda și România, ceea ce oferă proiectului o dimensiune europeană puternică și confirmă interesul tot mai mare pentru modelele de educație culturală cu impact social. Clara DIMA