Piața terenurilor din jurul Iașului nu mai seamănă de mult cu cea de acum câțiva ani. În locul unor diferențe moderate între sate și comune, a apărut o ruptură clară între zonele considerate încă accesibile și cele în care pământul a intrat deja în categoria „premium”. Vestul și sud-vestul periurbanului au tras cel mai mult în sus prețurile, iar cumpărătorii se lovesc tot mai des de valori care până nu demult păreau greu de imaginat pentru terenuri intravilane aflate în afara municipiului.

Sate de fițe, terenuri de lux

Unul dintre cele mai clare exemple este Valea Adâncă, sat din comuna Miroslava, unde ofertele publice din martie 2026 arată o piață extrem de tensionată. În oferte apar loturi de 601 mp la 48.000 de euro, adică aproape 80 euro/mp, dar și terenuri de 438 mp la 49.900 de euro, ceea ce înseamnă aproximativ 114 euro/mp. În aceeași zonă apare și o ofertă de 115.000 de euro pentru 800 mp, adică aproape 144 euro/mp. Există și anunțuri mai joase, precum 17.000 de euro pentru 428 mp sau 28.000 de euro pentru 710 mp, însă acestea nu schimbă tabloul general: Valea Adâncă este, în acest moment, una dintre cele mai scumpe piețe de teren din jurul Iașului.

Foarte sus în clasament stă și Valea Ursului, tot din comuna Miroslava. Aici apar oferte de 90.000 de euro pentru 912 mp, adică aproape 99 euro/mp, dar și loturi mai mici, de 17.000 de euro pentru 554 mp, echivalentul a aproximativ 31 euro/mp. Diferența mare dintre anunțuri arată că piața nu este uniformă, însă loturile bine poziționate, cu acces bun și utilități, împing clar zona în segmentul superior al periurbanului ieșean.

La fel de puternică este și presiunea din Valea Lupului, una dintre cele mai căutate zone rezidențiale de lângă municipiu. În ofertele publice apar exemple de 92.000 de euro pentru 603 mp, adică aproape 153 euro/mp, dar și anunțuri care indică valori de 130 euro/mp. Chiar și acolo unde prețurile nu sar de 100 de euro pe metrul pătrat, ele rămân ridicate pentru piața locală, semn că proximitatea față de oraș și densitatea dezvoltărilor rezidențiale continuă să împingă puternic prețurile în sus.

În Rediu, nivelul este ceva mai așezat, dar tot în zona scumpă a pieței. Aici apar oferte de 49.000 de euro pentru 708 mp, adică aproximativ 69 euro/mp, și 36.500 de euro pentru 580 mp, adică în jur de 63 euro/mp. În alte anunțuri din areal apar și valori de 75.000 de euro pentru 550 mp, ceea ce urcă prețul cerut la peste 136 euro/mp, deși astfel de exemple trebuie citite cu prudență, pentru că în această categorie intră și loturi mai speciale ca poziție sau regim urbanistic.

Cumpărătorii găsesc tot mai greu loturi intravilane ieftine

Dacă aceste zone formează vârful pieței, există și localități care rămân mai accesibile. În discuțiile anterioare despre piața periurbană din jurul Iașului, Vorovești, Ciurea, Lețcani, Holboca, Popricani sau Dobrovăț apăreau, în general, cu valori mai joase, adesea în plaje de 20–45 euro/mp, în funcție de utilități, drum și poziționare. Diferența dintre aceste zone și vârful pieței arată cât de fragmentată a devenit, de fapt, harta terenurilor din jurul municipiului.

Interesul pentru teren nu a dispărut, dimpotrivă. O analiză bazată pe date ANCPI arată că în decembrie 2025 în județul Iași s-au înregistrat 1.469 de tranzacții cu terenuri intravilane, cu 26,31% mai multe decât în decembrie 2024 și cu 15,13% peste luna anterioară. Acest ritm explică de ce proprietarii din zonele bune continuă să urce prețurile, iar cumpărătorii găsesc tot mai greu loturi intravilane ieftine în vecinătatea orașului.

Pmântul de lângă Iași nu mai este, în multe locuri, o rezervă ieftină pentru cei care vor să construiască. În Valea Adâncă, Valea Ursului, Valea Lupului și Rediu, terenurile bune au ajuns să fie listate la valori care transformă piața periurbană într-una tot mai exclusivistă. Pentru mulți cumpărători, diferența dintre un lot „bun” și unul „foarte bun” înseamnă deja zeci de euro în plus pe fiecare metru pătrat.

Dan DIMA