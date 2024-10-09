Pantelimon, vindecătorul de suflete. Minunile sale și întâlnirea cu pelerinii la Sărbătoarea Sfintei Parascheva

Sărbătoarea Sfintei Parascheva adună anual zeci de mii de pelerini din toate colțurile țării și din străinătate la Catedrala Mitropolitană din Iași. Anul acesta, pelerinii vor avea ocazia să se închine și la moaștele Sfântului Pantelimon, un dar prețios adus din Grecia, în semn de comuniune între Bisericile Ortodoxe. Moaștele vor fi expuse alături de cele ale Sfintei Parascheva, în perioada 10-14 octombrie, oferindu-le credincioșilor șansa de a-și exprima recunoștința și speranța în puterea vindecătoare a sfinților. Această întâlnire a pelerinilor cu Sfântul Pantelimon vine într-un moment important pentru mulți, în contextul încercărilor recente, în care sănătatea a devenit o prioritate esențială. Biserica Ortodoxă Română subliniază, prin aducerea acestor moaște, importanța credinței și a rugăciunii în fața bolilor și a suferinței.

Sfântul Pantelimon rămâne la fel de relevant astăzi ca și în primele secole ale creștinismului. Într-o lume în care medicina modernă poate trata multe boli, dar nu toate, oamenii continuă să caute vindecarea sufletului și o liniște spirituală care depășește tratamentele convenționale. „Am dorit să oferim pelerinilor care vor poposi la Iași, în miezul lunii octombrie, bucuria de a se întâlni cu un Sfânt taumaturg, adică unul prin care Dumnezeu săvârșește vindecări și aduce multă alinare celor afectați de felurite boli. Despre Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon se știe că este grabnic ajutător, așa cum despre Sfânta Parascheva știm că este mult folositoare” , a spus preotul Lucian Apopei, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Iașului.

Relicvele sfinte sunt privite de credincioși nu doar ca simboluri ale puterii divine, ci și ca izvoare de har. Întâlnirea cu moaștele Sfântului Pantelimon la Iași este o oportunitate unică pentru cei care doresc să găsească mângâiere în rugăciune și să ceară sprijin divin în fața suferințelor.

În multe cazuri, vindecările atribuite Sfântului Pantelimon nu sunt doar de ordin fizic. Mulți dintre cei care se roagă la el mărturisesc o profundă pace interioară, o liniștire a anxietăților și o întărire a credinței. Aceste minuni, deși nu întotdeauna spectaculoase la exterior, au un impact profund asupra sufletului și asupra vieții celor care caută ajutorul sfântului.

Întâlnirea cu Sfântul Pantelimon, un act de credință și de nădejde

Aducerea moaștelor Sfântului Pantelimon la Iași nu este doar un eveniment religios; este o manifestare a credinței colective, un moment în care comunitatea ortodoxă își reunește sufletele în fața harului divin. Pelerinajele la moaștele sfinților au fost dintotdeauna prilejuri de comuniune, de împărtășire a credinței și a experiențelor personale de transformare spirituală.

Pentru mulți dintre cei care vor veni la Iași în această perioadă, întâlnirea cu moaștele Sfântului Pantelimon va fi un moment de introspecție, de rugăciune și de speranță. Fie că vin să ceară o vindecare fizică sau să găsească pacea sufletească, pelerinii vor avea ocazia să se reconecteze cu tradițiile vechi de secole ale credinței ortodoxe.

Vviața și minunile Sfântului Pantelimon sunt un exemplu viu al puterii credinței și al dragostei necondiționate față de aproapele. Moaștele sale, aduse la Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva, reprezintă un dar spiritual prețios, menit să întărească speranța și credința tuturor celor care caută vindecarea și mângâierea în rugăciune.

Viața Sfântului Pantelimon

Pe 27 iulie, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfântul Pantelimon, unul dintre cei mai venerați sfinți din tradiția ortodoxă. Însă, pentru mulți credincioși din Iași și din întreaga țară, anul acesta sărbătoarea Sfintei Parascheva va avea o semnificație și mai profundă. Moaștele Sfântului Pantelimon, cunoscut ca un mare făcător de minuni și vindecător, vor fi aduse la Iași pentru închinare, marcând un moment de mare bucurie și întărire spirituală.

Pantelimon s-a născut în Nicomidia, în secolul al III-lea, într-o familie mixtă din punct de vedere religios. Tatăl său, Eustorgios, era păgân, în timp ce mama sa, Euvula, era creștină. De la o vârstă fragedă, Pantelimon a fost educat în arta vindecării, studiind medicina în cetatea sa natală, sub îndrumarea celor mai buni profesori ai vremii.

Mama sa a fost cea care i-a insuflat credința creștină, dar, din păcate, Pantelimon a pierdut-o la o vârstă fragedă, rămânând astfel sub influența tatălui său păgân. Aflat în căutarea unui sens mai profund în viața sa, tânărul medic a ajuns în contact cu preotul creștin Ermolae, care i-a deschis ochii asupra învățăturilor lui Hristos.

Ermolae l-a ajutat să înțeleagă că medicina, oricât de eficientă ar fi, nu poate trata suferința sufletului și că adevărata vindecare vine de la Dumnezeu. După o minune personală – învierea unui copil mușcat de o viperă – Pantelimon și-a dedicat întreaga viață lui Hristos, devenind nu doar un medic al trupurilor, ci și al sufletelor.

Convertirea sa la creștinism nu a rămas fără consecințe. În perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, Sfântul Pantelimon a fost denunțat de colegii săi medici, invidioși pe puterea lui de a vindeca. Autoritățile păgâne l-au supus la torturi crunte, dar Pantelimon a rămas neclintit în credința sa, refuzând să renunțe la Hristos. În cele din urmă, i s-a tăiat capul, iar sângele său s-a transformat, după cum mărturisesc tradițiile, în lapte, un simbol al purității și milosteniei sale.

De-a lungul timpului, Sfântul Pantelimon a devenit patronul medicilor, al bolnavilor și al celor aflați în suferință. Creștinii îl invocă în rugăciuni pentru vindecare, iar minunile sale au rămas vii în amintirea credincioșilor de-a lungul secolelor.

Minunile Sfântului Pantelimon

Numeroase mărturii despre vindecările miraculoase atribuite Sfântului Pantelimon sunt răspândite în întreaga lume ortodoxă. Una dintre cele mai cunoscute relatări vine din Tesalonic, unde un om paralizat s-a vindecat după ce s-a rugat la moaștele sfântului. În Muntele Athos, călugării relatează că icoana sa este cunoscută pentru nenumărate vindecări, în special în mănăstirile în care sunt cinstite moaștele sale.