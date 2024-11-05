Parcul Ciurchi intră în reabilitare

* asocierea de firme câștigătoare a licitației - SC Conest SA - SC Ecostratos SRL - SC Construct Mapcom SC - SC Artehnis SRL, va avea la dispoziție trei luni pentru proiectarea lucrărilor și 33 de luni pentru executarea acestora

Primăria Municipiului Iași continuă demersurile pentru amenajarea Parcului Ciurchi, o oază de verdeață și de recreere absolut necesară în cartierul Tătărași.

Municipalitatea a primit trei oferte la licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare a Parcului Ciurchi, prevederea financiară fiind de 24,44 milioane lei cu TVA.

În urma evaluării ofertelor, lucrările vor fi făcute de asocierea SC Conest SA - SC Ecostratos SRL - SC Construct Mapcom SC - SC Artehnis SRL, pentru o sumă de 23,2 milioane lei cu TVA.

Asocierea de firme câștigătoare va avea la dispoziție trei luni pentru proiectarea lucrărilor și 33 de luni pentru executarea acestora.

Suprafața totală de teren a parcului este de 63.769 metri pătrați, din care spațiile verzi vor reprezenta 57.877 metri pătrați, locul de joacă - 1.060 metri pătrați, iar drumurile, trotuarele și aleile de acces - 4.130 metri pătrați.

Suprafața verde a terenului nu își va modifica dimensiunea, însă în urma restaurării va crește ca valoare în ceea ce privește calitatea și aspectul estetic.

Vor fi plantați peste 120 de arbori și 1.000 de arbuști, iar suprafața cu gazon va ajunge la circa 56.000 de metri pătrați. Vor fi montate bănci, mese de șah, echipamente sportive, de joacă și fitness, coșuri de gunoi și pergole și vor fi amenajate terenuri de sport.

Proiectul prevede inclusiv integrarea în arealul parcului a unui monument dedicat victimelor Holocaustului, precum și realizarea unui sistem de iluminat ambiental și arhitectural, a unui sistem de irigare și a unui sistem pentru evacuarea apelor pluviale.

Până în 2021, Primăria Iaşi nu a avut niciun fel de competenţe vizavi de sistematizarea celor aproape şase hectare de spaţiu verde, acesta fiind proprietatea comunităţii evreieşti din oraş. De altfel, zona cuprinsă între Ciurchi şi Grădinari a fost locul celui mai vechi cimitir evreiesc construit vreodată în România şi care a funcţionat până la finele secolului XIX, când a fost dezafectat în timpul regimului Antonescu. Practic, osemintele celor îngropaţi aici au fost mutate în actualul Cimitir Evreiesc din Păcurari, după care, pe actualul amplasament din Ciurchi a fost montată o placă în care se admite existenţa unui fost cimitir. De-abia în 2021, membrii comunităţii evreieşti au fost de acord sa cedeze definitiv Primăriei cele peste şase hectare ale fostului cimitir, cu condiţia ca acolo să fie amenajat un parc. Maria STANCU, Radu MARIN